Este es el trabajador más querido de la tienda bandera de Inditex en A Coruña

Pablo Candal tiene 37 años y una amplia vida laboral. Lleva doce años en Inditex. Actualmente, trabaja en la tienda bandera de Zara en A Coruña, la de la calle Compostela. “Al lado de la Plaza de Lugo, ahí estoy yo trabajando”, nos cuenta.

Antes, estuvo en Juana de Vega. Actualmente trabaja en el almacén y en atención al cliente. “Doblando los pantalones y todo lo que me manden, a veces me dicen que soy Pablo, el que perfila bien los pantalones”.

Todos los días, acude puntualmente y con ilusión a su puesto de trabajo. En transporte público “si llueve” y, si hace buen tiempo, a pie “desde la Ronda de Outeiro”. Vive con sus padres por elección. No se plantea independizarse, pero sí valora mucho el dinero que gana cada mes, con el que se permite algunos caprichos en su tiempo libre, para regalos de cumpleaños o para “viajar”, que le encanta.

Él está encantado con el trabajo, y con los compañeros. No oculta su orgullo por trabajar y por sus “compañeros, compañeras, los jefes”. Son un equipo y confiesa: “Era mi sueño y voy a estar ahí para siempre”.

Un ejemplo de integración laboral

Pablo tiene síndrome de Down y es uno más de la empresa. Estos doce años de actividad laboral vienen de la mano de Down Coruña y la confianza de Inditex en contratarlo. Porque Pablo tiene Síndrome de Down.

“Pablo es uno de los ejemplos que tenemos de personas totalmente incluidas en la empresa. No solo va a la empresa, Zara, a realizar unas funciones, sino que es parte importante dentro del equipo. Está totalmente integrado, es una relación perfecta con los compañeros. Es una experiencia plena”. Quien lo dice es María José España, la responsable del programa de Empleo con Apoyo de Down Coruña.

Este joven es una de las personas con síndrome de Down que trabaja en una empresa ordinaria. Solo un 5% de este colectivo lo puede hacer. El resto, si tiene trabajo, está en centros ocupacionales o especiales, un dato para la reflexión este 21 de marzo. Día Mundial del Síndrome de Down.

Empleo Con Apoyo

Él es un ejemplo inspirador para otros compañeros con síndrome de Down que están buscando una oportunidad laboral. En Down Coruña buscan la inserción a través del Empleo Con Apoyo, una metodología que busca la inserción laboral en las empresas ordinarias mediante un sistema de acompañamiento laboral personalizado.

En los primeros momentos, los acompaña un preparador que “le enseña a realizar las tareas, media en las relaciones con los compañeros” pero también en “la gestión del descanso, los desplazamientos, en el entendimiento de la jerarquía, qué tipo de relación puedes tener con compañeros, con encargados, con jefes”. Así, a medida que la persona se va adaptando al puesto de trabajo, a la dinámica laboral, y ganando autonomía en el puesto, el preparador laboral se va retirando de una forma progresiva”

Trabajadores excelentes

Las personas con síndrome de Down son trabajadores excelentes en labores mecanizadas, pero también dan sorpresas: “Sí que es cierto que partimos de esa base, pero también es cierto que la experiencia nos ha demostrado que tienen capacidad para adaptación al cambio, que sí que han desarrollado, como todos nosotros, cierta flexibilidad y que responden igualmente bien”. La clave, apunta María José, es “la motivación de la persona hacia el trabajo, que es una motivación muy alta en líneas generales, y la actitud”.

Por ello, lo más importante es que se les deje demostrar su valía. “ellos lo que demandan es tener esa oportunidad y poder cumplir, como todos, con el derecho del acceso al mundo laboral”. La reclamación es “un trato justo y una normalización”. María José reconoce que “la trayectoria nos indica que se ha avanzado mucho. Es verdad que las empresas van dando oportunidades y abriendo sus puertas, pero también es verdad que tenemos que seguir peleando mucho”

Oportunidades que funcionan y que se demuestran, en A Coruña, en un amplio rango de sectores. Hay personas con síndrome de Down en empresas de mensajería, gasolineras, administración, hostelería, comercio o incluso un club de hockey.