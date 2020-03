En esta plaza de A Coruña cada día de cuarentena se vive como un cumpleaños

Los vecinos de la Plaza del Comercio en A Coruña se han unido para convertir la cuarentena en algo divertido. Han creado un grupo de WhatsApp, que ya tiene más de setenta miembros, y han llenado de color sus fachadas con centenares de globos y pancartas. La idea inicial partió de Valentín Cuñarro, dueño del bar Emporio de los Sandwiches.

“Como yo llevo toda la vida aquí, 38 años, conozco a casi todos los vecinos y como sé que hay muchos que viven solos, se me ocurrió que podíamos echar una mano, si tienen que ir a la compra o la farmacia y de paso animarlos un poco porque estar un mes sin contacto con nadie es complicado", explica Cuñarro. A partir de ahí, según relata, "fuimos creando un grupo de Whatsapp y ya somos muchos miembros”.

A partir de ahí, la idea fue creciendo y, no solo se convirtió en un grupo de ayuda para las salidas a la compra diarias, sino también en un sinfín de actividades organizadas en conjunto. “El tema de los globos fue porque una vecina, Isa, tenía un montón en su trastero y nos los fue dejando por los portales. Cogimos globos, empezamos a atarlos y decoramos las fachadas", cuenta otra de las inquilinas de la zona, Cristina Caride.

A partir de ahí, llegaron las actividades: "a la una y media, hacemos una sesión vermú, jugamos al veo veo, ponemos música y, después, por el Whatsapp tenemos retos, concursos", continúa Cristina. Entre ellos, está "el reto de la harina, en el que todos los vecinos mandamos un vídeo manchándonos la cara con harina".

Para este lunes toca "el concurso de dibujos Disney" y un particular 'Tu cara me suena'. En esta apretada agenda, cómo no, también entran en juego los aplausos: "A las ocho tenemos los aplausos a sanitarios, a las nueve y media jugamos al bingo y a las once y media a veces salimos a aplaudir a los que nos recogen la basura". Una unión que no terminará con el confinamiento: "Cuando acabe todo esto, ya hablamos para hacer una asociación de vecinos”, asegura esta vecina.