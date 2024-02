Pacientes de epilepsia denuncian maltrato, acoso escolar y despidos por padecer esta enfermedad

Las personas que han sufrido un traumatismo craneoencefálico tienen mayor riesgo que el resto de la población de sufrir un episodio de epilepsia en los doce meses siguientes. Un riesgo que se incrementa a los cinco años del trauma. Son datos de avances en el conocimiento de esta patología en el día internacional de la epilepsia que se celebra en esta jornada.

Santiago Grandío es epiléptico y presidente de la asociación coruñesa de epilepsia. Explica que a día de hoy todavía es una enfermedad muy estigmatizada. Habla incluso de maltrato psicológico a mujeres con esta dolencia "no vales para nada, no haces más que molestar",acoso escolar, falta de amigos y la imposibilidad de tener una vida social como la de los demas. A esto se añade, asegura, que los empresarios "si se enteran que tienes epilepsia te despiden fumilnamente". Apunta el caso de un socio que fue despedido por su empresa "por el hecho de tener epilepsia" alegando "baja productividad".

Y situaciones de falta de respeto como en su caso. Apunta que "el año pasado una señora me faltó al respeto en una terapia de grupo. Me dijo: si le va a dar una crisis me voy y yo le dije, el que se va soy yo". Por eso, destaca que "que siga esto ocurriendo en pleno siglo XXI es una vergüenza".

Por este tipo de situaciones muchos ocultan su enfermedad. Como ejemplo, Grandío señala que en A Coruña hay unos 5000 pacientes con epilepsia y "todavía no hemos llegado a los 100 socios". Ante esto, pide campañas de visibilización y sensibilización como las que se están realizando por la salud mental.

¿Qué es la epilepsia?

Grandío explica que es una "enfermedad neuronal de tipo nervioso donde hay digamos una sobrecarga eléctrica en las neuronas". Con las actividades, las neuronas provocan una descarga eléctrica pero cuando se descontrolan se produce una "sobrecarga, que es como una pequeña tormenta, lo que produce las crisis".

¿Y qué cree la gente que es la epilepsia?

Según el presidente de la asociación coruñesa de epilepsia, la gente piensa que "son crisis convulsivas y nada más, no sabe casi nada".

En lo que sí hay avances, asegura, es en los tratamientos "hay magnetismo, cirugía láser, incluso inteligencia artificial para diagnósticos".