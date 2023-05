Elecciones municipales en A Coruña 2023: así transcurre la jornada del 28M

Este 28 de mayo se renuevan los ayuntamientos de toda España. La participación en las elecciones municipales ha subido ligeramente en la ciudad de A Coruña, según el primer avance de participación.

Hasta las 14h ya habían depositado su voto casi 62.700 coruñeses, un 31,71% del censo electoral. Supone un aumento de un 0,6% respecto a los comicios de 2019.

En la ciudad tienen derecho a voto 197.653 personas, repartidas en 85 colegios electorales. Para que todo discurra sin problemmas se han desplegado por la ciudad casi 560 efectivos entre Policía Nacional, Policía Local y Autonómica.

ANÉCDOTAS DE LA JORNADA

La normalidad está siendo la tónica por el momento de esta jornada. La incidencia más destacada ha sido el retraso en la constitución de alguna de las mesas. La última en toda Galicia fue una en el colegio Emilia Pardo Bazán, que ampliará su horario de votación hasta 36 minutos después de las 20h.

En el Palacio de la Ópera hubo una mesa en la que solo se presentaron dos suplentes y ningún titular. La policía fue a buscarlos a sus casas. Encontró a la que tenía que ser la presidenta y la llevó a la mesa, que se constituyó con ella y otros dos de los que acudieron por reserva.

VOTACIÓN DE CABEZAS DE LISTA

Los cabezas de lista de las principales formaciones que se presentan en la ciudad herculina ya habían votado a mediodía. El candidato popular, Miguel Lorenzo, ejercía su derecho al voto a las 10:30 en el colegio electoral ubicado en el Palacio de la Ópera, adonde acudió con una vecina que vota en la misma mesa que él. "Cierta tensión siempre tienes, por el día, pero lo importante es que todo salga bien, la gente ejerza su voto en libertad y el resultado sea bueno para La Coruña y los coruñeses", declaró.

Votación de Miguel Lorenzo





La alcaldesa y candidata a la elección por el PSOE, Inés Rey, votó a las 11:30 en el IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta. Acudió acompañada por parte de su candidatura, su marido y su hija, que no perdió detalle del momento. Ante los periodistas, Rey llamó a la "participación da cidadanía" para ejercer un derecho a voto que "tantos años costó conseguir".

Vídeo Inés Rey vota en el Instituto de Zalaeta

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El candidato de Marea Atlántica, Xan Xove, votó a las 10h en el IES Rosalía Mera. Ha pedido a los coruñeses que voten "coa cabeza posta na Coruña". "Xa haberá tempo de falar de Galiza e de Madrid", aseguró.

Votación de Xan Xove









A las 11h acudía a votar en O Castrillón el líder del BNG, Francisco Jorquera. Ha animado a una participación masiva y a pensar "en clave local" valorando "o traballo que fixo cada forza política" y "en clave galega" porque "A Coruña é parte de Galiza"

Votación de Francisco Jorquera









En Por Coruña, José Manuel Sande, se estrenó como candidato en el centro cívico de la Ciudad Vieja. Entró en el colegio con su mujer y su hijo y escogió in situ la papeleta de una lista nacida hace cuatro meses. "Estamos hoxe cunha porcentaxe importante de coñecemento e unha campaña creativa", afirmó.

Votación de José Manuel Sande









La ciudadanía de A Coruña puede elegir entre once formaciones. A las representadas en la corporación: PSOE, PP, Marea o BNG, se suma la de Por Coruña o Ciudadanos. También presentan candidatura VOX, PACMA, Alternativa dos Veciños. Se estrenan Escaños en Blanco y Unidade Local.

CRÓNICA DESDE UNA MESA ELECTORAL

Uno de los locales que este domingo es un centro de voto es el Centro Cívico de la Ciudad Vieja. Allí tardó algo en animarse el ambiente en el centro cívico de la Ciudad Vieja tras una primera hora algo tibia. Había mucha gente mayor entre los madrugadores, pero también hemos visto jóvenes que aprovechan el día para hacer una ruta de senderismo o una monja a la que trajo un taxi.

Lo de traer el sobre de casa sigue estilándose bastante. Algunos lo escogen en la sala en la que se sitúan tres mesas. Al otro lado, con lápices y reglas, están presidentes y vocales para los que es un día de nervios y algo de fastidio.

Audio Crónica desde un colegio electoral de A Coruña





Patricia y Marcos son muy jóvenes y los tuvieron que localizar hace unos días para comunicarles que les había tocado figurar en la mesa por sorteo. Ella cambió de casa. Él está en Vigo estudiando y está en exámenes. "Traje los apuntes pero no creo que pueda estudiar". Comparten obligación democrática con Amparo: "yo puedo ser la madre de todos y no contaba que me tocara porque vine de segunda... pero bueno, ¡me tocó!" contaba, resignada.

A ellos, y a los votantes los ayudan los interventores de los distintos partidos. De hecho, uno de ellos era Juan Ignacio Borrego, concejal del PSOE, que orientó a la mesa correcta a Alberto Lema, edil de la Marea Atlántica.

Sandra lleva ya unas cuantas elecciones como interventora y estará hasta última hora, calcula. En el recuento siempre se llevan alguna sorpresa, como algunas "florecillas" pintadas en la lista. "No pasa nada, es para hacer un chiste", ríe. La jornada será larga, pero no tanto como en las elecciones para el Senado, nos cuenta, en las que el recuento es más complicado porque son votos a personas y no listas completas.

SEGUIMIENTO ELECTORAL

COPE Coruña se vuelca con estas elecciones municipales con despliegue en las principales sedes de los partidos. Desde las 20h habrá programación especial en un programa con Ángel Expósito que incluirá desconexiones regionales y locales para seguir el discurrir del recuento minuto a minuto.