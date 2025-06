El efecto inesperado de una vacuna dispara su administración en Galicia: "El doble"

Un estudio publicado este año en la prestigiosa revista científica Nature sobre la vacuna del Herpes Zoster ha provocado un incremento importante del interés en ponerse esta inyección. Según ese estudio, la vacuna podría estar relacionada con una reducción del 20% del riesgo de desarrollar Alzheimer.

Ha sido tal el interés tras esta publicación que en comunidades como el País Vasco se ha agotado la inmunización. En Galicia, se ha constatado también un importante aumento de la administración de esta vacuna.

Aunque no se puede atribuir el aumento directamente al estudio, desde la Consellería de Sanidade se reconoce un repunte sostenido en la demanda desde finales del año pasado. Con 10.000 dosis administradas, en mayo, han detectado “prácticamente el doble de registros al mes en comparación con diciembre de 2024”, explicó Susana Mirás, jefa del Servicio de Prevención y Control de Enfermedades, en Mediodía COPE Coruña.

Mirás señaló que esta mayor demanda puede deberse a las campañas activas de promoción, reforzadas con el posible efecto que ha desvelado del estudio científico. “Desde Sanidade llevamos tiempo desarrollando estrategias para mejorar la vacunación en adultos, y esta publicación puede haber contribuido a reforzar el interés”, resaltó.

Resultados esperanzadores

Sobre la relación entre la vacuna y el Alzheimer, la experta insiste en que los datos disponibles aún no son concluyentes, aunque sí esperanzadores. “Aún no hay datos concluyentes, pero sí se están estudiando posibles mecanismos que lo justificarían”, comenta. Entre las hipótesis, se baraja que el virus que causa el Herpes Zóster —la varicela zóster— podría tener un papel en la aparición de demencias al permanecer latente en los nervios. “Prevenir su reactivación podría, en teoría, reducir la incidencia de ciertos tipos de demencia, no solo del Alzheimer”, explicó a COPE.

Otra línea de investigación apunta a que esta vacuna también podría ofrecer cierta protección cruzada contra el virus del herpes simple. Este patógeno “sí que está implicado como una de las causas de la enfermedad de la Alzheimer”, señaló.

Para quién está indicada la vacuna

Más allá de estas hipótesis científicas, desde Sanidade insisten en la importancia de vacunarse por los beneficios comprobados de la inmunización. “El Herpes Zóster puede provocar un dolor crónico muy incapacitante, y la vacuna es eficaz tanto para prevenir la enfermedad como su principal complicación: la neuralgia posherpética”, recordó.

Actualmente, la vacuna en Galicia está financiada en las personas que cumplen 65 u 80 años, así como para mayores de 18 con inmunosupresión debida a enfermedades o tratamientos concretos. El listado completo de condiciones a las que el calendario vacunal cubre esta vacuna está disponible en la página web del Sergas.

El impacto del Alzheimer

En todo caso, es un momento de esperanza para el tratamiento del Alzheimer. La Agencia Europea de Medicamento acaba de aprobar el Lecanemab, un nuevo medicamento que actúa en el posible origen de la enfermedad. El anticuerpo está diseñado para tratar la enfermedad en los estadíos tempranos y ralentiza el deterioro cognitivo. “Va a modificar la evolución y a ralentizar de una manera significativa la progresión”, asegura Celia Pérez Sousa, neuróloga en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

AFACO cumple 30 años y lo conmemora con un congreso en noviembre

Esto permitirá “que el paciente se mantenga en fases leves donde la dependencia es menos y mayor tiempo”, lo que significa “menos dependencia y menos carga para la sociedad”.

Cifras apabullantes y apoyos insuficientes

En España hay 900.000 personas afectadas por Alzheimer y un tercio están sin diagnosticar. En Galicia, se estima que hay 70.000, y si nos vamos al área de A Coruña, son unos 7000. Nadie puede escapar de esta enfermedad, que en los próximos años duplicará su prevalencia.

Una de cada tres personas tendrá o tiene un familiar afectado por Alzheimer, una enfermedad que pueden padecer una de cada 10 personas desde los 65 años. Una de cada tres a partir de 85.

Las cifras son “apabullantes”, admite Pérez Sousa. Crudas, como es la propia enfermedad. “Esto es una pandemia, y no se va a acabar como el COVID. Esto va a ir a más y las cifras se van a duplicar en los próximos años”, señaló.

La soledad no deseada o la longevidad son dos desafíos actuales ante una enfermedad con una alta carga emocional, para el paciente y todos los que le rodean. Si la edad media de personas con alzheimer que asisten a AFACO, la asociación de Familiares de Alzheimer de A Coruña, ronda los 80 años, la de los cuidadores es de 66. Los apoyos siguen siendo insuficientes, y la ley de dependencia no llega a tiempo para cubrir estas necesidades. “Sigue siendo como caminar en el desierto”, comenta la doctora.

Congreso por el 30 aniversario de AFACO

La doctora Pérez Sousa es la presidenta del comité científico del congreso que celebrará AFACO con motivo del 30 aniversario de la entidad. Será el 27 y el 28 de noviembre, en el Rectorado de A Coruña, y abordará los avances y desafíos en Alzheimer.

La asociación nació hace 30 años del impulso de familiares que estaban completamente desamparados y desorientados. Actualmente, atienden a unos 200 usuarios en tres centros de día y un centro terapéutico en la ciudad. Tienen talleres de estimulación en Oleiros, Arteixo y Culleredo. Y suponen una entidad clave. Tres de cada cuatro familiares nota el mejora en el estado anímico del paciente tras asistir a los centros.