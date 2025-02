Desaparecen la mitad de los árboles plantados en la calle de la Torre de A Coruña

La iniciativa pretendía reverdecer el entorno del barrio coruñés de Monte Alto, pero quedó, literalmente, a medias. De los 12 árboles plantados en diciembre de 2022 en la calle de la Torre de la ciudad herculina, solo quedan 6 en pie.

El asunto lo ha alertado el BNG de A Coruña. En un comunicado, han anunciado una serie de iniciativas por escrito para preguntar al Ayuntamiento de A Coruña por qué han ido desapareciendo los ejemplares de Ginkgo plantados en diciembre de 2022.

Una pregunta con fácil respuesta

“Cal é o motivo polo que só quedan en pé 6 dos 12 exemplares de ginkgos plantados a finais de 2022? Que lles pasou aos outros 6 exemplares que xa non están?”, pregunta al gobierno de Inés Rey la concejala nacionalista, Avia Veira. Desde el barrio, apuntan a una respuesta fácil... y es que, probablemente, hayan sido derribados por los vehículos que se suben a la acera, y el concello no los ha repuesto.

Noela Bao Alcorque vacío con marcas de neumáticos

La plantación se inició a raíz de una propuesta vecinal, aportada en 2021 a través del programa de presupuestos participativos. En la propuesta, los promotores argumentaban que era necesario mejorar la calidad urbanística y medioambiental en un barrio carente de suficientes espacios verdes. Veira añade que, si el Ejecutivo Local considera que los gingko no son especies viables en ese espacio, explique por qué no se ha ordenado plantar otros seis ejemplares “aínda que fosen doutras especies” para “reverdecer esta rúa central no barrio de Monte Alto”.