Denuncian la falta de previsión y diálogo en las reforma del campo de Fútbol de Eirís

Llevaban años esperando por el inicio de las obras de reforma del campo de fútbol y comenzaron de un día para otro. La sorpresa fue la tónica en el barrio de Eirís, en A Coruña, acompañada por el cabreo, porque los trabajos dejaron incomunicadas más de 25 viviendas del lugar de Lamadosa este lunes.

"Cortaron el único de acceso del lugar de Lamadosa", denuncia Mónica Díaz, presidenta de la asociación vecinal de Eirís. Explica que "excavaron, levantaron, quitaron y pusieron tubos y estuvieron así varias horas". Denuncia que "no se preavisa de absolutamente nada". Finalmente,obtuvieron una solución provisional: "cuando alguien tuvo que pasar sí o sí, pusieron una plancha con un nivel de seguridad muy dudoso y un lateral tocando un precipicio importante".

La vecina achaca lo que pasó a la falta de planificación por parte del ayuntamiento, con un comienzo de obras atropellado y sin comunicación ni con los vecinos ni con los clubes deportivos que entrenan ahí."La gente que iba a entrenar el miércoles por la tarde se quedaron sin hacerlo", relata.

"Las chicas del Eirís, que están jugando la promoción, quedaron sin entrenar toda una semana". Hasta ahora, las únicas soluciones que han conseguido son "entrenamientos hasta las once de la noche" para "niñas que están en el instituto".

Ya hace dos semanas habían pedido una reunión con el Ayuntamiento por esta cuestión y por la preocupación por el camino de acceso que finalmente, tal y como temían, se cortó. Mantuvieron un encuentro con Deportes pero, cuenta, el concejal de Urbanismo "tuvo tiempo para escribir en Twitter pero no para contestarnos".

As obras do Campo de Futbol de Eiris non deixaron incomunicadas a ningunha vivenda toda vez que se deixaba paso cada vez que un veciño o solicitaba. Somos conscientes de que as obras poden xerar incomodidades e por iso tratamos de facelas con menor prexuizo para os veciños.