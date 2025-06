Una denuncia por violencia de género cada hora en Galicia en 2024: "¿Debemos plantearnos limitar el acceso a la pornografía?"

Siete mil seiscientas denuncias por violencia de género se interpusieron en 2024, según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) presentada esta mañana. Son 21 denuncias diarias. Una lacra que, según el presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, no ha parado de crecer desde 2019 cuando se pusieron denuncias. No significa, dice, que haya más casos sino que las víctimas se animan a denunciar más.

Para minimizar esta situación aboga por más educación y apuesta por limitar el acceso a la pornografía de los menores. "Los padres y los colegios hacen una labor, pero, quizás, hay que complementarla con otras cuestiones. Por ejemplo, ¿debemos plantearnos limitar el acceso a la pornografía? Personalmente, yo creo que sí. Yo creo que una de las bases de la génesis y del crecimiento de la violencia de género nace precisamente ahí", explica.

Habla, además, de una violencia "oculta" que no se está denunciando, en muchas ocasiones también, porque no se es consciente de que estamos ante situaciones violentas.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Durante la presentación de la Memoria, Díaz-Castroverde ha recalcado que los jueces desempeñan un papel fundamental para garantizar el Estado de Derecho y, por ello, deben gozar de independencia. Reconoce que, a veces, es una labor "poco visible y también yo creo que incomprendida para la ciudadanía". Por ello, incide, en la importancia de "reforzar su independencia y su dignidad frente a ataques infundados o presiones externas".

"Respetar la independencia judicial es la base de una democracia sólida", ha destacado. Asegura que los miembros de la carrera judicial deben poder tomar "decisiones libres de presiones o intereses externos, protegiendo los derechos de la ciudadanía". "Insisto en la importancia de esta cuestión porque me parece esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho y para la consolidación diaria de la democracia", ha aclarado.

huelga jueces y fiscales

A pesar de lanzar este mensaje, rechaza que los jueces secunden la huelga que comienza mañana y que se prolonga durante tres días y que amenaza con paralizar la justicia. "No estoy de acuerdo con la huelga y, por supuesto, no la voy a secundar. Nosotros los jueces, para muchas cuestiones, hacemos gala y queremos ser y lo somos un poder del Estado. Un poder del Estado no puede declararse en huelga", ha subrayado.

"La actividad de los jueces y su independencia redunda en beneficio del Estado de Derecho y de la democracia y, por lo tanto, la huelga yo la veo como algo completamente ajeno", ha añadido. Recalca que lo importante, a pesar de las reformas que se hagan, es que se mantenga la separación de poderes.

"Yo he formado parte de tribunales de oposiciones y no por saberte un programa de oposiciones y saber cantar los temas perfectamente vas a ser un juez magnífico el día de mañana. Entiendo que haya gente que esté en desacuerdo con estas medidas, entiendo que se esté en desacuerdo con la instrucción de los asuntos penales por parte del Ministerio Fiscal, pero nosotros tenemos países muy cercanos que lo llevan haciendo muchos años y funciona bien. La clave está en la independencia del Ministerio Fiscal con relación al gobierno, no en quien lleve directamente la instrucción", ha justificado.

INCREMENTO DE CASOS

En el primer trimestre de este 2025, los casos pendientes se han incrementado un 18%, aunque se hayan resuelto también un 14% más de procedimientos. Por ello, el presidente del Alto Tribunal Gallego advierte de que es necesario buscar otras opciones. "No es suficiente seguir creando nuevas unidades judiciales, debemos promover cambios sociales para que ciudadanía y empresas comprendan que no todo se soluciona ante los tribunales".

"Tenemos que recurrir al diálogo, tenemos que recurrir a actividades de convivencia, tenemos que recurrir a la negociación y sacar de los juzgados aquellas actividades o aquellos conflictos que son fácilmente solucionables en los despachos y fuera de los juzgados", señala.

Ha incidido, además, en la necesidad de modificar la actual distribución de la justicia en Galicia, que se divide en 45 partidos judiciales, para adaptarla a las necesidades actuales. No obstante, ha indicado que confía en que la transformación de los juzgados tradicionales en tribunales de instancia permita una gestión más flexible y eficaz de los casos.

educar en justicia y formación

Por último, Díaz-Castroverde ha incidido en la necesidad de continuar trabajando para aumentar la transparencia y acercar la Justicia a la ciudadanía. "Considero esencial que la sociedad conozca de cerca el trabajo que realizamos los jueces", ha indicado, al tiempo que ha resaltado la importancia del programa Educar en Xustiza, "que en 2024 alcanzó un nuevo récord de participación, pues más de 6.000 estudiantes de centros educativos gallegos visitaron juzgados y tribunales de la comunidad".

A nivel interno, ha destacado que en estos últimos años Galicia "se ha consolidado como referente en formación de la carrera judicial", pues " a la ya consolidada Escuela de Verano, que se inaugura mañana en el pazo de Mariñán, se han sumado en estos años como referentes las Jornadas Jurídicas de Sarria y el Curso de Patrimonio Cultural y Urbanístico de Santiago de Compostela". Además, en 2023 se iniciaron en Vigo los encuentros con jueces del norte de Portugal, quienes el pasado viernes se desplazaron a A Coruña para conocer el TSXG.