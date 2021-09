El Cupón de la ONCE deja 525.000 euros en Arteixo y A Coruña

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha dejado 525.000 euros en premios entre A Coruña y Arteixo. En total, se vendieron 14 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del miércoles, 22 de septiembre.

Según indican desde la entidad, en el Polígono de Sabón, del municipio de Arteixo, el vendedor David Cotelo Lorenzo ha llevado a suerte a un grupo de 10 vecinos de la zona y trabajadores del polígono, poseedores de los cupones. Esta mañana David estaba “encantado” con el premio repartido, 350.000 euros. Natural de Carballo, David tiene una minusvalía física y lleva 14 años trabajando como vendedor de la ONCE, los últimos 4 en Sabón.

En la calle de la Franja de A Coruña se vendieron otros 4 cupones premiados también con 35.000 euros cada uno. Fue José Marcelino Esmorís quien repartió 140.000 euros entre los viandantes. Es el sustituto del vendedor habitual.

El hombre sólo conoce la identidad de una de las personas afortunadas, dado que fue ella misma quien se acercó a decírselo y agradecérselo a primera hora de la mañana. Se trata de una mujer trabajadora de la zona. José Marcelino es coruñés, de Os Mallos, y se afilió a la ONCE hace un año.

CUPÓN DE LA ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.