Cuándo se encienden las luces de Navidad en A Coruña

Ya hay fecha para el encendido de las luces de Navidad en A Coruña. El alumbrado se iluminará 4 de diciembre en la ciudad gallega en 2021 La localidad coruñesa hace coincidir el prendido de las luces con el puente de la Constitución y la Inmaculada, como en 2020.

Eso sí, a diferencia del año pasado, lo hará el sábado y no el viernes, como suele ser habitual. En 2019 el alumbrado se encendió más temprano y coincidió con una cita comercial, el Black Friday, que este año ha rechazado celebrar el comercio tradicional herculino.

El acto de encendido será a las 19h en el Obelisco y será un homenaje a la infancia y a la vejez. Dos menores, elegidos por sorteo, y una persona mayor se encargarán de pulsar el botón que iluminará todos los motivos navideños.

Para optar a ser quien encienda la luz, niños y niñas tendrán que depositar un dibujo en el Obelisco desde primera hora de la tarde, en unas urnas colocadas a tal efecto. Entre las obras participantes, se elegirá por sorteo quién se sube al escenario para darle al botón.

?? O Concello acenderá as luces do Nadal este sábado 4 no Obelisco



? O acto comezará ás 19.00 horas e dous nenas ou nenos e unha avoa ou avó serán os encargados de premer o botón



?? Haberá case tres millóns de puntos de luz na cidade, distribuídos por todos os barrios pic.twitter.com/hcM4jlT9RI