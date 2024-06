¿Crema solar o spray? Una farmacéutica gallega revela qué protege más tu piel del sol en verano

En invierno o en verano, con sol o con nubes, lo recomendable es que siempre nos protejamos contra los efectos de la luz solar. La farmacéutica coruñesa, Marga Muñoz, subraya que es "importante" que utilicemos el protector solar "todos los días del año" aunque en verano hay que prestarle especial atención porque "los días son más largos, estamos más expuestos a la luz solar, hacemos más actividades al aire libre". Por eso, explica, debe ser usado "como una crema más en nuestra rutina diaria de cosmética. Tiene que estar ahí como la primera crema. Eso sería lo ideal".

Muñoz señala algunas actividades en las que no deberíamos olvidarnos de ponernos protector solar, como cuando hacemos "deporte al aire libre, montar en bici, el niño que va a un campamento o simplemente a jugar a un parque" o en trabajos como "un marinero o un obrero". Y es que los tipos de cáncer relacionados con la piel han aumentado un 40% en los últimos años y en Galiciase diagnostican unos 350 casos de melanoma al año. Esto significa que es la quinta comunidad española en incidencia. Pero no proteger nuestra piel tiene otras consecuencias como arrugas, quemaduras o reacciones alérgicas.





Pero en esa rutina, ¿cometemos errores a la hora de aplicarnos la crema solar? Muñoz apunta que uno de los errores es que no lo reponemos "con frecuencia". Solemos ponérnoslo antes de salir de casa, pero hay que volver a echarlo cada dos horas. Asegura que esto lo comprueban cuando a una persona le dura un envase de 50 ml todo el verano. "Algo no estamos haciendo bien", destaca. Cuando vayamos a tomar el sol, en la playa o en la piscina, se recomienda aplicar el fotoprotector media hora antes de la exposición solar y renovarlo después de cada baño.

Otro error que solemos cometer es no poner "la cantidad necesaria". Marga explica que hay una medida, un "truquillo" que no sería otro que dos dedos de protector solar para cara, cuello y escote. Cuatro dedos para el torso y para las piernas. La cantidad adecuada de producto para todo el cuerpo en un adulto es la que cabe en la palma de la mano, unos 30 ml.





Un tercer error sería que nos dejamos zonas sin poner protector solar como el empeine que es "muy característico que se queme", las orejas e incluso los labios. No hay que olvidarse de aplicar producto en las zonas más sensibles como cuello, calva, hombros, escote, orejas, manos y empeines. Para los labios o el pelo hay productos específicos

No vale cualquier protector solar, hay que tener en cuenta nuestro tipo de piel porque "cada piel es un mundo, no tenemos todos el mismo fototipo. No es lo mismo una piel de una persona mayor que la piel de un adolescente. No es lo mismo una persona que toma medicación que puede ser fotosensibilizante o la que tiene alguna patología. Todo esto hay que valorarlo". Esta farmacéutica recomienda acudir a la botica para que te expliquen y te aconsejen cualquier sería el protector solar más adecuado para cada tipo de piel. También, afirma, depende en qué zona lo vayas a usar. Si tienes una "cicatriz" hay unos "stick".

¿Crema o spray, qué protege más?

Marga Muñoz apunta que las dos texturas protegen por "igual" aunque el spray podría no cubrir alguna zona porque se va "más por fuera que por dentro". "Cubrir con la crema, a veces, es más fácil porque tu propia mano llega y abarca todas las partes". Es el caso, por ejemplo, de los sprays transparentes que "están fenomenal, son geniales, son comodísimos" pero podríamos no darnos cuenta de que hay alguna zona desprotegida.

¿Nos vale la crema de protección solar de un año para otro?

En cada producto solar hay un símbolo que es un bote abierto donde nos especifica cuántos meses se puede usar. Es lo que dura la "estabilidad" de estos filtros solares. "Si la abrimos en junio, nos vale hasta junio del año que viene, pero no en julio ni en agosto". Marga Muñoz explica, además, que no son cremas que están "guardaditas" las llevamos "a la playa, las metemos en el coche, a 40º...". Pasado ese tiempo que pone en el producto, los laboratorios no garantizan que protejan del sol. Eso sí, aunque haya pasado ese tiempo, no tenemos por qué tirarlo. Se puede usar como crema hidratante en las piernas.

Otras recomendaciones

Como norma general deberíamos evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación (entre las 12 y las 16 horas)

Es conveniente alternar con ratos a la sombra

Es importante beber líquidos para evitar la deshidratación

Se aconseja usar protección adicional como sombrero o gafas, incluso camiseta. Esto es especialmente importante en el caso de los niños.

Tras tomar el sol podemos usar productos tipo aftersun que hidratan la piel.

Es importante consultar al médico si aparecen ampollas, heridas o enrojecimiento

Campaña de las farmacias coruñesas

Las boticas de la provincia emplearán las redes sociales, cartelería, bolsas y consejos en las farmacias, para reforzar el mensaje que alude a no acostumbrarnos y seguir teniendo en cuenta las recomendaciones saludables para este verano. En esta edición, los mensajes recogidos incluyen el lema "Tu canción del verano, siempre con fotoprotección". Por otro lado, desde el colectivo se quiere incidir en que los productos fotoprotectores son seguros y no contienen tóxicos ni sustancias peligrosas para la salud, además de estar regulados y sometidos a controles periódicos.