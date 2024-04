A Coruña vuelve a recuperar uno de sus sonidos más emblemáticos: "Nos da confianza..."

Los semáforos de A Coruña recuperan su sonido. El Ayuntamiento confirma, a consultas de Cope Coruña, que reactiva estos días las señales acústicas en las señales luminosas para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual.

Estos dos últimos años, el sonido funcionaba a demanda. En septiembre de 2022 el gobierno local presentó un nuevo sistema de avisos sonoros para los semáforos que se activaba a través de un mando, un móvil o bluetooth,tras un acuerdo con la ONCE. Pero hubo quejas de que este sistema no garantizaba la accesibilidad de todas las personas con baja visión, que podrían tener problemas para poder manejar el móvil o no estar afiliadas a la organización.

Esa es la posición de Jesús Suárez, que tiene una discapacidad visual y es el principal impulsor de este cambio. Se trata, explica, de"volver al estado inicial con un comportamiento híbrido de los semáforos", Así, sonarán por el día y por la noche sí se activarán a demanda por Bluetooth.

El sonido les ayuda a "buscarnos de manera espacial por las calles". Y es que han construido con sonidos como "Plaza de Mina, puede cruzar" su mapa mental de la ciudad, igual que con otros detalles. "La vida de una ciudad es el ruido del tráfico, de las cafeterías, el olor a café y de repente echas de meno el sonido de los semáforos", explica Jesús. De hecho, "esa señal sonora nos da confianza para saber dónde está el paso de peatones o dirigirnos a él".

Reuniones con el ayuntamiento

Planteó abrir el debate y lo hizo. Se reunió en varias ocasiones con la concejalía de Movilidad para ponerlo sobre la mesa. Sus demandas fueron escuchadas, y se decidió recuperar el sistema anterior. Jesús está muy contento: Para él, la decisión final "es fantástica y habla muy bien del equipo de Nereida (Canosa) y su concejalía" porque "no siempre es fácil"

Los semáforos son una ayuda fundamental para la orientación e independencia de personas con problemas visuales pero no el único reto. Para ayudar a la moviilidad, aboga por un cuerpo de auditores que recorra la ciudad y vigile que se cumple la normativa en la ocupación. "Personas velen por el cumplimiento de la accesibilidad a la ciudad, tanto en las terrazas como, por ejemplo, en el transporte público", concluye.