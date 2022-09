Los semáforos solo suenan a demanda en A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña renueva estos días los avisadores acústicos de los semáforos. Ahora, solo dirán el nombre de la calle si pasa cerca una persona ciega o con discapacidad visual.

Así, las señales se activan por bluetooth, con el móvil o con un mando. Uno de los primeros cruces en contar con él es el de Juan Flórez con Médico Rodríguez. Lo ha probado Manuel Martínez Pan, delegado de laONCEen Galicia.

Una de las posibilidades es que “el terminal móvil lo activa sin interacción del usuario”, o bien que, al pulsar el botón de un mando, empiece a emitir una señal acústica similar a un chasquido para que la persona pueda situarse donde está el semáforo. A partir de ahí, dice el nombre de la calle y avisa con un sonido de pájaro del tiempo para poder cruzar, con mayor volumen durante los últimos segundos.

RENOVACIÓN DE LOS SEMÁFOROS SONOROS

En total, se están instalando más de 240 avisadores con este sistema en 120 cruces peligrosos. La mayoría, 226, ya estaban y casi una veintena son nuevos, en puntos conflictivos como la estación de tren o Linares Rivas.

Estos lugares se incorporan a petición de la ONCE. “Tenían problemas para cruzar”, asegura el concejal de Movilidad Francisco Dinís Díaz, concejal de Movilidad. El edil ha destacado que la medida no solo mayor seguridad para el colectivo invidente, sino también menos molestias para los vecinos porque el sonido es “puntual” y “ya no va a estar sonando constantemente".

La red de semáforos sonoros se completará en los próximos días y se ha realizado con 600.000 euros, a cargo de los fondos europeos Eidus. En Galicia hay unas 3800 personas ciegas, 400 en A Coruña, según calcula la ONCE. Quien quiera puede solicitar el mando regulador en la delegación de la Organización de Ciegos.

CUENTA ATRÁS PARA CRUZAR

La actuación contempla también la incorporación de casi 200 descontadores, en este caso para personas que sí pueden ver. Se trata de una cuenta atrás que nos dice cuánto tiempo tenemos para cruzar o cuánto falta para poder hacerlo. Un ejemplo: en Juan Flórez con Médico Rodríguez hay que esperar 70 segundos hasta que el semáforo para peatones se pone en verde.