Control con multas de la Policía Local de A Coruña a usuarios de bicicletas y patinetes

La Policía Local de A Coruña ha multado a ocho usuarios de patinetes en la ciudad. En 2022, impusieron unas 100 sanciones a Vehículos de Movilidad Personal (VMP), casi otras tantas a ciclistas.

El 092 lleva a cabo controles periódicos de este tipo de vehículos, cada vez más usados por la ciudadanía. Esta semana ha comenzado una de estas campañas, con dispositivos, por ejemplo, en el carril bici de los jardines de Méndez Núñez, pero estarán en cualquier barrio de la ciudad y en todo tipo de vías.

VETO A ACERAS Y AURICULARES

José Manuel Rico, intendente de la Policía Local de A Coruña, recuerda en declaraciones a COPE que tanto un patinete eléctrico como una bicicleta "es un vehículo a todos los efectos", por lo que "no pueden circular por las aceras" y sus conductores "no pueden usar auriculares".

De hecho, estas dos casuísticas son el motivo más frecuente de las multas sobre dos ruedas. Excepto en zonas de uso compartido del carril bici, el policía considera que hay que insistir en que "la circulación está prohibida por la acera".

El policía reconoce que algunas personas, a veces, tienen "cierto temor" a circular por la calzada y opta por el espacio peatonal. En esos casos, la conducta correcta es "bajarse de la bicicleta y la VMP y, en cuanto puedas, te incorporas a una vía en la que te sientas seguro". En el caso de la plataforma única, tampoco pueden invadir la parte reservada a peatones, aunque sea un comportamiento muy frecuente en vías de sentido único como San Andrés u Orillamar.

Lo mismo pasa con el uso de auriculares. "Algún ciclista piensa que está haciendo deporte y se pone unos cascos", afirma Rico, que recuerda que ningún conductor "puede hacer utilización de auriculares en la conducción".

MULTAS DE HASTA 1000 EUROS

La popularización de los patinetes y la puesta en marcha de bicis eléctricas en Bicicoruña ha aumentado la presencia de personas que circulan sin haber sacado el carné de conducir, muchas menores de edad, y eso incrementa la posibilidad de infracciones porque "su conocimiento de la norma es más bien básico", recuerda el intendente. Pero eso no exime de responsabilidad a quien lleva el manillar.

Las multas van desde los 100 euros por las sanciones leves, 200 cuando se circula por la acera y hasta 500 o 1000 si se va en bici o patinete bajo los efectos del alcohol o drogas. De hecho, en lo que va de año la policía local ha multado ya a seis personas por dar positivo sobre dos ruedas, el doble que en todo 2022.

No obstante, entre las conductas más graves que han detectado los agentes el año pasado está la de padres o madres que llevan a sus hijos o hijas al cole en patinete. Un comportamiento no solo "prohibido" sino que "puede ser considerado incluso conducción temeraria", ya que supone un "riesgo de equilibrio y estabilidad del propio aparato".

HUMANIZACIÓN EXCLUSIVAMENTE PEATONAL

Si no está señalizado expresamente, una bici o patinete no puede circular por las nuevas calles humanizadas. Ni a la calle Compostela ni en el tramo reformado Alcalde Marchesi pueden acceder estos vehículos, del mismo modo que en vías como la Calle Real o el tramo peatonal de la calle Orzán. Solo podrían ir en bici niños o niñas al entender que, en ese caso, no están sobre un vehículo sino sobre un "juguete".

Señal prohibido vehículos en la calle OrzánCOPE Coruña





Lo que sí está prohibido "reglamentariamente" es la circulación en vías interurbanas, travesías y túneles urbanos. Esto deja las bicicletas fuera, por ejemplo, de Alfonso Molina.

EL USO DEL CARRI BICI

El policía aclara que, en estos momentos, no es obligatorio para las personas que van en bicicleta utilizar el carril bici de A Coruña hasta que esté "señalizado adecuadamente" y se recoja en el catálogo de señalización. Sí es "recomendable" tanto su uso como el respeto a la dirección indicada en el pavimento rita. El ejemplo que pone es que en Linares Rivas, el tramo pegado al puerto es de entrada y el de los edificios, de salida.

Patinete por el carril bici en sentido contrario





El uso del carril bici en sentido contrario es una de las cuestiones en las que inciden los agentes ante la cantidad de personas aparentemente confundidas. En este caso, "más que en la denuncia", se pone énfasis en la corrección y la información de los usuarios".

REGULACIÓN ESPECÍFICA DE PATINETES EN A CORUÑA

En el caso de los patinetes, solo tienen permitido circular en A Coruña el carril bici o, en la calzada, "en aquellas vías en las que la velocidad está limitada a un máximo de 30 kilómetro por hora". Recuerda el policía que los VMP "no puede superar los 25 kilómetros por hora" y que muchos aparatos "quedan fuera de la catalogación" y, por lo tanto, es "ilegal" su utilización para circular en la ciudad.

De momento, en A Coruña no es obligatorio ir en patinete sin casco, a la espera de que se reforme el Reglamento General de Circulación. Está pendiente la aprobación de una Ordenanza Municipal de Movilidad adaptada a los nuevos tiempos. El texto pretende recoger cuestiones como estas nuevas formas de desplazarse por una ciudad muy distinta, tanto en configuración como en formas de desplazarse, a la que contempla el texto aprobado en 2003.