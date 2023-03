Down Experience, casi dos años de inclusión gracias a los bocatas de calamares más famosos de A Coruña

En esta terraza el plato estrella son los bocatas de calamares, pero lo más importante es quien está detrás de la barra. Down Experience es el proyecto que dio una nueva vida al quiosco de la plaza de Ourense. De 17 empleados, 10 tienen discapacidad intelectual, la mayoría síndrome de Down.

ADRIÁN, TRABAJADOR INCANSABLE

Es el caso de Adrián, de 24 años. Él da la bienvenida a los clientes y toma nota de los pedidos. Va todos los días desde Cerceda hasta el centro de A Coruña y, aunque tenga que madrugar, está encantado con el trabajo, los compañeros.. y las propinas. "Ganamos moitas", cuenta este martes, Día Internacional del Síndrome de Down, a COPE Coruña.

Muchas veces su comida son los bocatas de calamares que él sirve. Con varias opciones de salsas que se sabe al dedillo. "Alioli, allo negro, tártara ou sin", cuenta. Los peores días son los de lluvia, porque hay menos gente y se moja la terraza, pero cuenta la clientela y el resto de la plantilla lo tratan muy bien.

NO ES UN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Adrián lleva casi dos años con el mandil de Down Experience, los mismos que tiene este local que es el mejor símbolo de la inclusión real promovido por Down Coruña. El director de la asociación, Manuel Rego, incide en que no es un centro especial de empleo, sino "una empresa al uso normal, es una S.L". En esta empresa, "están trabajando en igualdad de condiciones que cualquier emprendedor de un negocio".

En Down Coruña hay 130 personas usuarias, 80 de ellas con síndrome de Down, porque también promueven la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Es el caso de Mario, que este martes está sirviendo las mesas y limpiando todo junto a Adrián. Las dudas que podría haber al principio, incluso desde la familia, de si serían capaces de asumir esta responsabilidad ya están más que disipadas.

"Prácticamente casi todos llevan desde el principio, y la respuesta por su parte ha sido muy buena", cuenta Rego. "Responden fantástico, cada uno a su ritmo, diferente, pero todos a un nivel muy bueno".

BOCADILLOS GOURMET

Estos días, en Down Experience, además de los habituales bocadillos de calamares, tienen otros con rúcula y queso de O Cebreiro. La receta es de Álvaro Victoriano, chef del Peculiar. Cada mes, tendrán un bocadillo Gourmet gracias a la colaboración con el colectivo Coruña Cociña. Y, si los calamares no son lo nuestro, hay más opciones que Adrián está encantado de contar.