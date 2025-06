Los Bonos Activa Comercio vuelven a Galicia el miércoles: "Se agotan a una velocidad increible"

Vuelven a rodar los Bonos Activa Comercio. Estos descuentos para dinamizar los negocios de Galicia se podrán descargar a partir del próximo miércoles, 4 de junio.

Se trata de un importante incentivo promovido por la Xunta de Galicia para fomentar las compras en los negocios minoristas y ayudar a las personas consumidoras. Tanto unos como otros lo esperan como agua de mayo.

Novedades del Bono activa comercio 2025

Cada usuario dispondrá de 30 euros en descuentos tras descargar en Internet el bono correspondiente, a través de la web https://bonosactivacomercio.gal/. Estará disponible desde las 9h de este miércoles. Tendrán formato digital QR y estarán disponibles para su utilización en una aplicación móvil

Se podrá utilizar en los comercios adheridos al programa hasta que se termine el crédito de la Xunta. En esta ocasión, no podrá canjearse por vales ni tarjetas regalo.

Alamy Stock Photo Mujer realizando un pago sin contacto con tarjeta de crédito en una caja de una tienda minorista

La previsión en esta edición de 2025 es movilizar hasta 8,5 millones de euros en compras, para lo que el Gobierno autonómico va a destinar un total de 2,5 millones de euros. Los bonos estarán activos hasta agotarse este crédito inicial, y una vez terminado no podrá usarse, aun con el bono ya descargado

Solo en 2024, los Bonos Activa Comercio hicieron ahorrar a la ciudadanía siete millones y medio de euros en descuentos, en 600.000 compras.

Cuánto ahorro permite el Bono Activa Comercio

El Bono Activa Comercio permite descuentos de hasta 30 euros para las compras realizadas en los comercios adheridos. Se podrá usar cada bono hasta que se gaste el importe disponible o, en su caso, hasta que se agote el crédito total en el programa.

Xunta Bono activa

El importe del bono se irá reduciendo en función del valor de la compra realizada, según los siguientes criterios:

Descuento de 5 € en compras iguales o superiores a 20 € e inferiores a 30 €

Descuento de 10 € en compras iguales o superiores a 30 € e inferiores a 50 €

Descuento de 15 € en compras iguales o superiores a 50 €

Todas estas cuantías se entienden con el IVA incluido.

Una ayuda aplaudida por los negocios

Desde el martes, 20 de mayo, los negocios de Galicia que quieran ofrecer este importante apoyo pueden solicitarlo, tras la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia ( DOG ).

7.500 comercios pidieron sumarse al programa en 2024, entre ellos, negocios textiles como el de María, Otero Moda Hombre, en A Coruña. “Al fin y al cabo estamos en medio de la temporada, a nosotros nos viene genial vender un poquito más, dado que a nosotros el tiempo nunca nos acompaña”. Reconoce que “la gente se anima mucho más a comprar porque quieras que no, son 30 euros que te anima a comprar una cosa que no te llevarías”.

El tiempo de estos últimos años no anima a las ventas porque “llevamos dos veranos que no es primavera y ya casi en enero te preguntan por las rebajas”. Recuerda que su negocio no tiene la flexibilidad de “las grandes cadenas que se pueden adaptar al tiempo en una semana”. “Nosotros hemos comprado un año antes y entonces pues el riesgo evidentemente es muchísimo mayor”.

En el caso de la librería Arenas, cada convocatoria de Bono Comercio saben que es una avalancha. Lo cuenta Manuel, librero, que la única pega que le ve “es que tienen una duración muy corta” y enseguida se agotan “a una velocidad increíble”. Aboga por más convocatorias durante el año, como “tras la cuesta de enero” o “después de Semana Santa”.

Sección de libros infantil y juvenil de la librería Arenas

También se benefician negocios de servicios como peluquerías y centros de estética. En peluquería Ángel, en el barrio coruñés de Eirís, una trabajadora afirma que es imposible saltarse los plazos porque “la clientela ya lo recuerda unos días antes”. Incluso “vienen a buscar vales para gastarlos más adelante”.

Desde este tipo de establecimientos señalan que los bonos ayudan a sufragar tratamientos caros, dado que “con el IVA elevado que tenemos, los márgenes de beneficio son más reducidos”. “De lo que ganamos se nos va la tira, es una ruina”, afirma. Y concluye: “Si pueden gastar 50 ya gastan 50, que es el máximo descuento que te hacen con los bonos comercio, te descuentan 15 a partir de los 50”.

Requisitos para adherirse al programa

El plazo de uso se publicará en breve en el Diario Oficial de Galicia, según aparece en la página oficial de los Bonos Activa Comercio: www.bonosactivacomercio.gal

Los comercios interesados deberán tener establecimiento en Galicia y estar dados de alta en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluidos en el anexo I de la orden. Además, deben ser personas autónomas o pequeñas y medianas empresas, según lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 651/2014.

La inscripción debe hacerse a través de la web oficial www.bonosactivacomercio.gal, donde será necesario aportar información como:

Nombre o razón social

NIF

Nombre comercial y dirección

Teléfono móvil y correo electrónico

Código IAE principal

IBAN de la cuenta bancaria

La adhesión será válida para todas las ediciones del programa en 2025 y podrá realizarse hasta el 15 de diciembre, o hasta el agotamiento del crédito disponible.

Funcionamiento y reembolso de los bonos

Los bonos descargados por los consumidores permitirán obtener descuentos de hasta 15 euros en función del importe de la compra. El importe correspondiente a los bonos canjeados será abonado semanalmente a los comercios adheridos, excepto en casos específicos recogidos en la orden.

Agencias Descuentos

Toda la información sobre el programa, tanto para comercios como para consumidores, puede consultarse en la web oficial del programa. También está disponible el teléfono 012 de atención general de la Xunta para resolver dudas relacionadas con el procedimiento.