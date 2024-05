Va a coger su coche para trabajar y se lo encuentra aplastado por un árbol: "Está todo abandonado"

No fue una desgracia de milagro. Un árbol se desplomó sobre un coche en pleno centro de Cambre (A Coruña). El vehículo estaba aparcado en la zona de la feria, frente a la Casa Consistorial. Apareció aplastado por un platanero de grandes dimensiones que hundió el capó y rompió casi todos los cristales.

Ese es el panorama que encontró este jueves por la mañana la hija de Ángeles cuando iba a cogerlo para trabajar. Su hija la llamó "y me dice, mamá, que se te rompió el coche". Ella pensaba que era broma, pero como la vio tan nerviosa, fue adonde estaba. Al llegar vio "el arbolito encima del coche, el capó hundido y ventanas rotas".

Estado del coche





Falta de mantenimiento

Al lugar fueron enseguida la Guardia Civil, los bomberos e incluso la alcaldesa de la localidad, que escuchó de primera mano la queja de estas vecinas a las que no sorprende ya este suceso. Ángeles lo achaca a la falta de mantenimiento general, "porque aquí vienen, cortan cuatro hojitas y ya está".

Ve que "está todo abandonado", una situación que en Cambre se agrava con el bloqueo administrativo del concello. Según cuenta, el platanero que cayó forma parte de un conjunto protegido y es necesario un permiso especial para poder actuar, pero "ni ellos avisan a la Diputación para que vean el estado en que se encuentran ni nada". Se pregunta qué pasaría "si cae encima de una persona".





¿Quién asume los daños?

Ángeles y su hija comparten coche para ir a trabajar y ahora no tienen idea de cómo se van a organizar estos días. Su seguro no ha querido declarar el vehículo siniestro total y el coche de sustitución que les dan solo es durante cinco días. Por si fuera poco, todavía no saben cómo van a hacer para poder reclamar los daños a las administraciones, teniendo en cuenta el elevado volumen de facturas impagadas que tiene el ayuntamiento .

Coche Cambre





"Si mi hija tiene un juicio y tiene que ir ¿en qué va? ¿qué le pedimos? ¿el ticket al taxista se lo pasamos al ayuntamiento que no paga nadie?", lamenta esta vecina, que tiene claro que "no nos van a pagar". "Mi hija ya me dice: menudo regalo de cumpleaños, porque mañana está de cumpleaños y mira tú", asegura.

Por si fuera poco, no es la primera vez que pasa esto en las últimas semanas. Ángeles teme que la falta de mantenimiento termine en algo mucho más serio. "subiendo por la estación del tren, ya cayó otro y dio contra un banco, es un abandono total". Teme que no se haga nada "hasta que no le caiga una persona".

Contrato urgente para garantizar la limpieza pública

Precisamente este jueves, Cambre ha adjudicado a Tragsa un contrato de emergencia para garantizar la limpieza en los colegios, centro de salud e instalaciones municipales. El paso se da después de la declaración de emergencia sanitaria en la localidad.

La alcaldesa, María Pan, asegura que la compañía "realizará las labores mientras el servicio no esté regularidado de forma definitiva, esto es, mientras no se licite y se adjudique la prestación". La comunidad educativa de varios centros escolares como el CEIP O Graxal denunciaron las pésimas condiciones de limpieza en la que estudia el alumnado debido a los problemas e impagos a la empresa encargada de estas labores.