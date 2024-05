Cambre decreta la emergencia sanitaria por la suciedad en los colegios y el centro de salud

Esto es un "Aquí no hay quien viva" pero en versión "Aquí no hay quien estudie". En el colegio O Graxal, de Cambre (A Coruña) sus alrededor de 400 alumnos conviven desde hace tiempo con el abandono que sufren estas instalaciones que, a día de hoy, roza la "insalubridad". Sandra es la mamá de una alumna de quinto de infantil y asegura que el colegio está "bastante sucio". Describe aulas con "motas de polvo bastante evidentes" e incluso "hormigas" porque "quedan restos de comida por el suelo". Explica que los niños de infantil comen en clase a media mañana por lo que, por ejemplo, "quedan yogures que se caen al suelo. Esa mancha que queda pegajosa, ahí está, de hace una semana o dos semanas o tres semanas".

En este video puedes ver la situación de algún aula

Vídeo Hormigas en medio de una de las clasesCedido





Los aseos también están sucios y "uno no funciona". Los alumnos sí van al comedor, asegura esta madre, porque la empresa que lleva la comida "está limpiando el comedor. Porque si no, no se podría comer allí, es insalubre, no podrían dar ese servicio". Subraya que hay niños "alérgicos y con asma". "Hay más virus, tú llegas hoy al colegio, después de un día festivo y está igual que el lunes, que el martes o que el viernes pasado", añade.





"Hemos hablado los papas de ir a limpiar nosotros pero no nos dejan porque hay que pedir autorización". Sandra lamenta que ante esta situación los padres se encuentren con "las manos atadas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Que alguien nos diga cuál es la solución?". Y no sólo eso. Los pequeños han pasado una parte del invierno "sin calefacción, hacía muchísimo frío". Tras varias protestas "la han arreglado en las vacaciones de Navidad".

Sandra asegura que nadie los ha escuchado. Han puesto reclamaciones por registro "que no ha contestado nadie". El problema deriva de los impagos del gobierno local a las concesionarias, entre ellas, la de la limpieza de este colegio. El contrato lleva años caducado y la interventora municipal ha bloqueado el pago de estas facturas por irregulares. Por lo que, la concesionaria del servicio de limpieza ha puesto "servicios mínimos, hay una persona que limpia dos horas".

"Queremos que alguien nos solucione esto porque el siguiente paso es no llevar a nuestros hijos al colegio, con lo que ello conlleva", destaca esta preocupada madre. Por lo pronto, el próximo 10 de mayo cortarán el tráfico en O Temple. Tienen previsto concentrarse el 20 de mayo ante la jefatura de Educación en la delegación de la Xunta de A Coruña.

Decreto ayuntamiento de Cambre

Este mediodía, la alcaldesa de Cambre, María Pan Lesta, decretaba la emergencia sanitaria por los problemas de limpieza que están sufriendo los colegios y el centro de salud de la localidad. Esta declaración faculta al gobierno local a contratar, de forma urgente y temporal, a una empresa para que realice estos trabajos. Ya se ha solicitado presupuesto a dos compañías, según recoge el comunicado remitido por el ayuntamiento.

La regidora ha explicado que esta medida se "lleva valorando desde hace semanas y que ahora está apoyada en un informe técnico hecho por el personal del departamento de Servicios, en el que se concluye que hay un problema de salubridad". En ese informe se asegura que si la falta de limpieza persiste en el tiempo "existe la posibilidad de que la autoridad sanitaria competente pueda decretar el cierre temporal de alguna de estas dependencias". María Pan incide en que se trata de una medida transitoria que irá en paralelo a la regularización del servicio con los nuevos pliegos y al pago de las facturas pendientes, algo que confía en hacer por medio de un reconocimiento extrajudicial de crédito.

Entiende la alcaldesa que "es la salida más ágil para resolver la problemática, que está afectando a la comunidad educativa de Cambre". El estado de emergencia estará vigente el tiempo exacto como para "licitar y adjudicar el nuevo contrato de limpieza".

En paralelo a este decreto, se continúa trabajando en la actualización de los pliegos para licitar la prestación "los documentos técnicos ya se habían remitido a Contratación y tras el informe desfavorable, el personal está adoptando los cambios precisos para volver a remitirlos de nuevo". La previsión es que se pueda volver a presentar en los próximos días. En cuanto al pago de facturas pendientes, la regidora recuerda que en el mes de diciembre se había solicitado ya abonar la mitad de la deuda pendiente a los proveedores, una medida de la que informaron de forma desfavorable Intervención y Secretaría.

Tras la salida del ERTE en enero de la empresa Jardincelas, encargada de la limpieza de las instalaciones municipales, el concello formuló hasta tres requerimientos solicitando que se retomasen las tareas de limpieza en los colegios y en el centro de salud. Ante la falta de ejecución de estos trabajos, la alcaldesa llegó a un acuerdo con los conserjes de los diferentes centros "que accedieron, desde el primer momento, a colaborar con las tareas de limpieza hasta que la problemática quedase resuelta"

La primera edil agradece la "enorme" implicación y trabajo del personal del área de Servicios y de los conserjes de los colegios. María Pan se ha disculpado, además, por la "demora".