Cinco días guardando sitio al aire libre para ver a Lous Tomlinson en A Coruña: “No es lo mismo...”

El Morriña Fest desata pasiones. El festival urbano se celebra este viernes y sábado en A Coruña y ya desde el lunes hay gente esperando en la puerta del Muelle de Batería para asegurarse el mejor sitio. Son un grupo de fans de Louis Tomlinson, uno de los cantantes de One Direction. Hacen relevos delante de la puerta porque quieren estar en primera fila.





"La experiencia no es lo mismo"

Sacos de dormir, maletas y agua para el calor forman parte de su rutina esta semana. Entre las personas que están esperando desde cinco días antes del concierto hay una joven asturiana y dos italianas, que se conocieron en otros conciertos del artista. “Queremos verle de cerca porque si no la experiencia no es lo mismo” cuenta la chica, de Gijón, que prefiere no dar su nombre ni ser fotografiada.

Las chicas esperan sobre una manta tendida en el suelo





Esta sentada sobre una manta al lado y cuenta que todos sus tatuajes están dedicados a canciones, letras o curiosidades relacionadas con el artista aunque lo empezó seguir “hace poco, tres años”. Es poco tiempo en relación al que lleva una de las italianas siguiendo al directioner.: "14 años". En cuanto se enteró de que iba a tocar en A Coruña, no lo dudó. Y eso que es la primera vez que lo ve en directo, porque el año pasado pudo asistir a conciertos en Bilbao y Madrid. “Vuelve otra vez porque ama España”, celebra.

El esfuerzo para estar en primera fila

El esfuerzo, cuenta, vale la pena porque la experiencia “siempre es diferente”. Para que la espera no se haga interminable no tiene una fórmula mágica: “jugar a las cartas, dormir... así el tiempo pasa más rápido”. De todas formas, no se ha lanzado a la aventura. “Tenemos hotel porque tenemos que cambiarnos y ducharnos”. En esos momentos también aprovechan para cargar el móvil.

Gente esperando en la puerta del Muelle de Batería









No saben todavía cuántas personas más formarán parte del grupo porque “está llegando gente todavía, otro grupo se decidió a venir y no sabemos, pero somos de todas partes”. Sobre el resto del cartel, no tiene demasiada opinión más allá de que le parezca “bien”. “A mí es que me da igual, directamente”, confiesa.

Cuarto Morriña Fest

Es la cuarta edición del Morriña Fest, un festival que comenzó en plena pandemia, en 2021. La primera edición se celebró en el estadio de Riazor y, posteriormente, lo hizo en el Muelle de Batería. Desde su inicio, la cita no ha parado de crecer y este año presenta un nuevo récord. "Contamos con 20.000 personas por día, superando las 40.000 en dos días, lo que nos sitúa como el cuarto evento cultural más grande de toda Galicia.

Además de Louis Tomlison, el cartel que cuenta con nombres Nicki Nicole, Editors o Yandel y, desde España, de otros como Aitana, Dani Fernández o Iñigo Quintero. El festival genera 1.000 puestos de trabajo directos y unos 2.500 indirectos. Para el sábado las entradas están agotadas pero este martes se han puesto a la venta un puñado más