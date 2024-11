La carta de unos niños de Betanzos contra el menú escolar: "El puré de guisantes, por favor, quitarlo"

"El puré de guisantes, por favor, quitarlo". "La tortilla que no sea de tantas variedades" y "el filete ruso que sea normal, no de pavo". "Que la comida no sea fría (a veces) o que se pueda masticar (a veces) y queremos comer todos juntos". Estas son sólo algunas de las reivindicaciones de los alumnos y alumnas de sexto que van al comedor escolar del CEIP Vales Villamarín de Betanzos.

Mara López es vocal del ANPA Brigantium en este centro y madre de dos pequeños que van al comedor. Reconoce que "alguna queja sí que nos llegó, pero no a nivel normal". Su hija mayor que utiliza el comedor escolar "sí que protesta mucho por la comida". Asegura que los menús tienen que "mejorar mucho".

"Tú repasas el menú y, la verdad, que deja bastante que desear", apunta Mara López. Pide que sea "más variado". "Por ejemplo, les ponen garbanzos con espinacas y calabaza de primero y de segundo tortilla con calabaza. Entonces es como decir, bueno, verdura de primero, verdura de segundo. Hombre, pues si les ponen verdura de primero pues ponles una carne de segundo con patatas para que ellos puedan comer".

Mara López también subraya que, independientemente de que la dieta está hecha por un nutricionista con las cantidades adecuadas, "no come lo mismo un niño de cinco años que un niño de once. Y está claro que tampoco van a comer igual porque a uno pues le gusta más la carne y a otros les gusta la verdura pero que tendrían que tener la opción de poder repetir lo que quisieran".

Respecto a la posibilidad de que los niños puedan comer juntos explica que uno de los problemas es el espacio existente. Antes del confinamiento había un solo turno de comedor y todos comían a la misma hora. A partir de ahí, hubo que hacer dos turnos para que los niños comieran separados "por la distancia de seguridad". A mayores se incrementaron las solicitudes por lo que no hay "espacio suficiente para poder ponerlos a todos juntos en un mismo turno".

La existencia de los dos turnos afecta, según esta madre, a la temperatura de la comida. "En el centro no tenemos una cocina al uso. La comida viene de catering, se ponen los típicos calientabandejas que hay en los buffets que mantiene la comida caliente. Entonces está claro que en el turno de las tres la comida no va a estar igual que en el turno de las dos", añade.

Carta viral

Facebook ANPA Brigatium Carta escrita por los alumnos de sexto del CEIP Vales Villamarín

En la misiva, firmada por varios escolares, se puede leer lo siguiente: "Hola, somos los alumnos/as de 6º del comedor.

Queríamos deciros que a las personas del comedor no les agrada la COMIDA que hay y los del 2º turno nos dan la comida fría (a veces) o no se puede masticar, a veces ni hay que se pueda repetir. Queremos comer todos juntos.

Lo que queremos pedir, por favor, es que haya más carne en el guiso, variar las verduras en cada comida, poner más sal y que varíen la comida (no siempre pescado ni lo mismo todos los días).

El puré de guisantes por favor quitarlo. La comida al 2º turno que llegue caliente. La tortilla que no sea de tantas variedades. Que haya más rabas y el filete ruso que sea normal, no de pavo.

GRACIAS".

Mara López explica que fue una madre la que les hizo llegar la carta porque su hija llegó del comedor y se la enseñó. Asegura que le dijo "mira, mamá, hicimos esto porque estamos cansados de que la comida venga así". Esta madre destaca que "nadie escucha a los niños. Entonces, digamos, que los niños se cansaron un poco de que nadie los escuche. Y, dijeron, bueno, pues nos vamos a hacer escuchar".

"Y creo que fue la manera correcta, además, lo hicieron bien, educadamente. Yo creo que hay que darles un Bravo por ellos, porque la verdad parece mentira que con estas edades que puedan llegar a esta conclusión y a decir, pues mira, vamos a hacer un escrito, nos vamos a dar a escuchar, a ver si por lo menos conseguimos algo, porque al final, son ellos los que comen, son ellos lo que lo pasan todos los días", concluye.

RESPUESTA MUNICIPAL

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, señala que en cuanto vieron la publicación se pusieron manos a la obra. Localizaron a la madre que publicó la carta y se reunió con ella y con otra madre y con varios de los niños que firmaban la misiva para escuchar "de primera mano" sus quejas. Quejas que, explica, se refieren a que "se han ampliado mucho las cantidades de verdura que hay en todos los platos y que todos los días hay verdura".

María Barral destaca que el ayuntamiento, y así se lo ha explicado a los afectados, tiene que velar porque el menú aporte todo lo que necesitan. Subraya que es una nutricionista la que elabora el menú y determina las cantidades. Y con esa "prioridad absoluta", la alcaldesa se ha dirigido a la empresa que se encarga del catering para solicitarles que "sin olvidar eso como premisa imprescindible, si pueden que hagan algún cambio que satisfaga un poquito más a los niños y niñas".

La empresa se ha mostrado abierta a mirarlo. "Escuchan, entienden lo que se les dice y tratarán de satisfacer a todas las partes sin olvidar esa calidad del menú que para el ayuntamiento es una prioridad". En definitiva, afirma Barral, "tratar de hacerlo un poco más atractivo con esas sugerencias que hacen estos niños y niñas".