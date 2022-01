Así será la Cabalgata en cada municipio de la comarca de A Coruña

Las últimas restricciones y medidas aconsejadas por el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la pandemia afectan a una de las citas tradicionales de las Navidades: las Cabalgatas de Reyes. Tanto A Coruña como los municipios del área iban a recuperar este 2022 el tradicional recorrido de Sus Majestades de Oriente, que a principios de 2021 se canceló o adaptó debido a la tercera ola del coronavirus.

A las limitaciones de horario en hostelería y el “toque de non queda”, la Xunta ha añadido recomendaciones sobre la celebración de dichas cabalgatas. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha indicado a finales de diciembre en rueda de prensa que el comité de expertos considera necesario “minimizar las posibles aglomeraciones”, por lo que se aconseja que, en caso de que se celebren, sean “estáticas” y no con un recorrido por varios puntos de los municipios. Sin embargo, en la comarca de A Coruña hay una disparidad de modelos este 2022.

La ciudad de A Coruña mantiene, como estaba previsto, la tradicional Cabalgata este 2022, con el punto de partida en el barrio de Os Mallos. Será una cabalgata dinámica y no estática.

Este año, Reyes Magos saldrán a las 18h del aparcamiento de A Sardiñeira, en el barrio de Os Mallos, y realizarán un recorrido de tres horas. La cabalgata discurrirá por la avenida de A Sardiñeira, ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Ardá, calle Ramón y Cajal, avenida del Ejército, Primo de Rivera, Linares Rivas, plaza de Ourense, Cantones, avenida de la Marina y Puerta Real, con punto final en la plaza de María Pita a las 20:30h. Allí habrá control de accesos para controlar que se pueda mantener la distancia de seguridad.

Melchor, Gaspar y Baltasar llevarán en su comitiva 15 carrozas, 4 trenes y 14 compañías. Por seguridad, se ha reducido el número de figurantes a 180, el 40% de la capacidad de los vehículos. Tanto ellos como los artistas etsán organizados en grupos burbuja y tienen que contar con pasaporte COVID o haber pasado un test de antígenos negativo.

En el transcurso de la cabalgata, será obligatorio el mantenimiento de distancias de seguridad y el uso de mascarilla en todo momento. Las instrucciones sanitarias se comunicarán por megafonía, según informan desde el Ayuntamiento.

A lo largo del recorrido, se pondrán a disposición de la ciudadanía cuatro espacios de accesibilidad. Están ubicados entre la plaza de María Pita, al lado de la Autoridad Portuaria, la plaza de Ourense y en la avenida Alcalde Pérez Ardá, frente a la estación de autobuses.

Tampoco suspenden la cabalgata en el municipio de Oleiros. Allí, anuncian que los Reyes Magos recorrerán "todas las parroquias del municipio" el miércoles.

A las 16:30, la comitiva real saludará desde el balcón principal de la casa consistorial, donde serán recibidos por el alcalde. Después recorrerán el municipio en un autobús descapotable decorado para la ocasión, sin hacer paradas para evitar aglomeraciones. Estos son los horarios de paso aproximados:

16:30h - Recepción oficial en la Casa do COncello y saludo desde el balcón

16:45h - Avenida Francisca Herrera

16:50h - Avenida Isaac Díaz Pardo, urbanización Os Regos

17:00h - Avenida Rosalía de Castro, Casa do Pobo de Montrove

17:10h - Rúa das Garridas

17:20h - N-VI, Avenida das Mariñas (Agramar-Beiramar)

17:25h - Urbanización O Seixo

17:40h - Urbanización Mesón da Auga, rúa Anido

17:55h - Avenida Salvador Allende, Casa do Pobo de Nós

18:05h - Avenida Espoz y Mina

18:10h - Rúa da Vila, Casa do Pobo de Iñás

18:15h – Rúa Fonte do Ouro, urbanización Arenaza

18:30h – O Couto, Rúa do Golfiño

18:40h – Avenida Giménez Herrero, Casa do Pobo de Dexo

18:50h – Rúa Doutor Fleming

19:00h – Paseo de Mera

19:05h – Avenida María Pita

19:10h – Avenida República Arxentina, Breixo

19:15h – Urbanización Rialta, parque Nicolás Redondo

19:25h – Rúa Viñas de Babilonia

19:35h – Avenida Concepción Arenal

19:40h – Avenida Che Guevara

19:50h – Rúa Darwin

20:00h – Avenida Santa Cristina

20:10h – Rúa Miradoiro

20:15h – Avenida II República

En el caso de Arteixo, seguirán las recomendaciones de la Xunta de Galicia. En este sentido, han anunciado una “cabalgata estática”, similar a la de este 2021. No se celebrará ni la cabalgata principal ni el recorrido por zonas rurales.

????Cabalgatas de Reis ????

?Seguindo as recomendacións da Xunta de Galicia, en Arteixo só haberá unha Cabalgata Estática no Campo da Festa, similar á do pasado ano

?Deberá solicitarse cita previa para visitar ás súas maxestades.