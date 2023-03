Un bus rompe por tercera vez el escaparate de una tienda de novias en A Coruña

El giro del transporte público de la calle Sol a San Andrés es muy controvertido y, por lo que se ha comprobado, muy justo. Tanto, que un bus rompió este lunes el escaparate que hay en ese cruce, de Novias Blanquita, un comercio que lleva décadas en la zona.

No es la primera vez que sucede. Es la tercera en solo dos años. Charo trabaja en la tienda y relata que su compañera estaba con una clienta en el probador "y de repente oye: ¡pataplaf!". El vehículo "se llevó todo el escaparate lateral".

#Coruña - Rotura del escaparate de la tienda Novias Blanquita ?? tras el incidente de un autobús ???? girando desde San Andrés a la calle Sol. pic.twitter.com/0Hrx5lQw2d — Eloy TP (@EloyTP) March 21, 2023





UN MARGEN DE CENTÍMETROS

El estruendo, no obstante, no les sorprendió. Charo ya había advertido de que, ese giro, cuando se hace bien, deja un margen mínimo, "de cinco centímetros", entre el bus y la fachada. Los conductores, cuenta, hacen "peripecias" y necesitan "muchísima experiencia" para completar la maniobra con éxito. En el caso del lunes, cree que el conductor "no midió bien y, una vez que te metes, es muy difícil dar marcha atrás".

Desde la tienda, están resignadas a sufrir el paso de los buses, por la gente que se beneficia de que la parada en ese punto de San Andrés. Pero eso no quita que tengan cierto "miedo". "La solución era cambiarle la ruta", cree, pero admite que "a lo mejor no es posible".

PARADA RESTITUIDA EN 2021

Los buses volvieron a pasar por esta calle en 2021, año en el que se recuperó la parada de San Andrés eliminada una década antes. Se aludió a la evidente peligrosidad que presentaba desviar el transporte público en Rúa Alta porque era un giro muy estrecho, pero la maniobra actual no presenta mucho más margen.

En su momento, el transporte público seguía hasta Panaderas y no había estos problemas de giros. Sí tenía que pasar por una vía muy estrecha, como es Cordonería, que ahora tiene empedrado y plataforma única. La reforma de San Andrés es uno de los proyectos del actual gobierno local y no conllevará ningún cambio en las actuales rutas y paradas de bus de la Compañía de Tranvías