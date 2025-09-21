Un bombero de A Coruña se jubila tras casi 40 años de servicio y realiza un rescate único su último día: "Los pelos de punta"

La labor de un bombero en una ciudad como A Coruña es muy variada y no se limita, ni mucho menos, a apagar fuegos. Desatascar tuberías, asegurar cornisas o incluso rescates en el mar forman parte de la labor del cuerpo de emergencias municipal.

Durante 36 años de trabajo como bombero, José Luis Costoya hizo un poco de todo. Pero, sin duda, la última incidencia en la que tuvo que intervenir fue enormemente especial y única. Este lunes, 15 de septiembre, fue el último día de trabajo del Cabo Costoya, y su profesionalidad lo hizo caer en la trampa.

En su turno de trabajo, llegó el aviso de una incidencia en el Ayuntamiento de A Coruña. Debían rescatar a una gaviota que se había quedado atrapada en el propio Palacio Municipal de María Pita. Allá se dirigió el equipo de trabajo, que entró en la plaza y desplegó una autoescalera hacia la fachada de la sede municipal. Al frente, claro, el cabo Costoya.

Un rescate de peluche

Con un compañero, Costoya ocupó la cesta que los llevó al balcón del Ayuntamiento, pero lo que encontró no fue lo que esperaba. La gaviota no era real, sino de peluche, y se la entregó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, salió, junto a un ramo de flores. Mientras, abajo, el resto del equipo y la concejala de Seguridad, Montserrat Paz, aplaudían la escena.

El bombero, visiblemente emocionado, ha confesado a COPE Coruña que, en parte, se lo esperaba. "Ya vi yo que andaban mis compañeros por allí medio escondidos y dije, bueno, pues aquí se va a haber una pequeña liada, una pequeña encerrona", ha relatado. A pesar de la sospecha, la emoción le ha desbordado: "He estado todo el día con la piel de gallina", ha asegurado. Sus compañeros, además de la sorpresa, lo mantearon e hicieron el tradicional pasillo de despedida.

Una profesión 'muy agradecida'

Goyo Costoya deja atrás una carrera que comenzó en 1989, cuando entró en el cuerpo como buceador, para ascender a cabo cinco años después, puesto que ha ocupado durante 31 años, más de media vida. Para él, ser bombero es una profesión "muy agradecida porque estás al servicio del ciudadano" y muy variada. Como ha explicado a COPE Coruña, el trabajo va mucho más allá de los incendios e incluye desatascar tuberías, asegurar cornisas, rescates o achiques de agua.

Noela Bao Camión de bomberos de A Coruña en la plaza de María Pita

El guiño de la gaviota no ha sido casual, ya que hace unas semanas el propio Goyo se empeñó en rescatar a una real que estaba atrapada en un tejado en la calle Pintor Román Navarro, al lado de la calle de la Torre

Ahora, Goyo se hace a la idea de una nueva vida lejos de las sirenas y con un nuevo "trabajo". "Ahora a buscar un trabajo secundario, aquí lo del nietecito", ha bromeado sobre su nueva faceta como abuelo de un bebé de dos meses. Es la mejor continuación a una despedida emocionada, cargada de cariño y simbolismo, a quien ha dedicado toda su vida a cuidar de los demás. Ahora, lo seguirá haciendo, pero ya a nivel familiar