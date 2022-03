Un barrio de A Coruña se vuelca en ayudar a un vendedor de la ONCE a recuperar sus cupones

Vicente Herrera lleva dos meses vendiendo los cupones de la ONCE en el barrio de Novo Mesoiro, de A Coruña. Este pasado sábado, le ocurrió la peor pesadilla: una fuerte vendaval se llevó por delante la pinza entera en la que tenía todos los boletos.

Vicente, cuya discapacidad es física, vio con impotencia la escena: los cupones en tejados, terrazas, zonas verdes... estaban "esparcidos por todos los sitios". Él cuenta que estaba "en shock" porque "veía todo mi trabajo perdido".

REBUSCANDO CUPONES POR EL BARRIO

Con lo que no contaba Vicente era con la reacción del barrio. "Todos los vecinos me ayudaron a recogerlos", relata. La gente paraba los coches para buscar cupones, rebuscaba debajo de los vehículos o saltaba vallas para poder recuperar alguno de los billetes y devolvérselo al vendedor.

"Fue una solidaridad que me quedé asombrado", dice. Así, logró recuperar cupones por valor de 2000 euros, "casi todo" lo que llevaba. Quedarán "40 ó 50 euros" en "algún tejado", pero está muy satisfecho porque podría haber perdido "todo el trabajo".

UNA NOTA DE AGRADECIMIENTO

Vicente estaba tan contento que escribió una nota de agradecimiento. El papel, manuscrito, lo ha difundido en su Instagram la asociación de vecinos de Novo Mesoiro.

"Gracias a todo Mesoiro. Soy Vicente, el vendedor de cupón de la ONCE de vuestra zona", empezaba así. En el mensaje, resaltaba que quería "agradecer la generosidad de las personas que me ayudaron a recoger los cupones que me volaron el sábado. GRACIAS. GRACIAS".

Vicente ha vuelto con normalidad a su rutina laboral. Ahora, pide a las personas que le han ayudado que se acercquen a él. Quiere, como mínimo, invitarlas a un café. Tiene "muchas ganas" de "tener por lo menos un detalle con ellos en persona", asegura.