Un barrio de A Coruña, en pie de guerra contra un conflictivo after: “Los taxis no quieren venir”

Los vecinos de Matogrande, en A Coruña, piden más control del ocio nocturno. En el barrio sufren el ruido de algunos locales y los efectos de la clientela indeseada, cada vez más frecuente, a un after que está en la zona. El lugar, situado detrás de los hoteles, es un foco de conflictos constantes

Lo cuenta María Salgado, presidenta de la Asociación vecinal de Matogrande: “Es una zona bastante conflictiva, de hecho, es muy raro el día que a primera hora de la mañana no hay Policía Nacional o incluso Guardia Civil”. Comenta que “el problema se acrecenta a los fines de semana, sobre todo a partir del jueves, aunque hay veces que llega hasta el lunes” y su queja viene de que “esta gente luego, cuando sale de ahí, aparte de que eso queda todo sucísimo, se traslada al resto de Matogrande”.

Suciedad e interferencia con la vida diurna



Esto está interfiriendo cada vez más con la vida diaria. No solo por los conflictos, también por la basura que dejan detrás. Un ejemplo está “debajo de la parada de taxis que hay unos soportales” que “no dejan de ser una zona privativa de esas comunidades. Ahí se suelen trasladar los noctámbulos y los vecinos están “hartos” por el barullo y los residuos que generan. “es muy raro el día que no te encuentres algún vaso encima del buzón”, dice.



La situación, denuncia, impide a los vecinos de Matogrande tener con normalidad servicios como el taxi: “ tardan bastante en venir, porque no quieren llevar a la gente que viene del after”. Pero tampoco pueden tomar un café con tranquilidad el fin de semana porque hay locales de hostelería que abren más tarde “para no recibir a la gente que baja del after”.

Piden más control del ocio nocturno

El after es el más problemas les reportan a los vecinos. Pero también piden un mayor control del ocio nocturno. Un ejemplo, el pasado fin de semana. Los vecinos avisaron a la policía local el viernes porque oían la música en sus viviendas, y el 092 les instó a realizar una medición de ruidos. Salgado considera que “primero tendrán que mirar a ver si el local está cumpliendo con la ordenanza, si tienen las puertas cerradas o no la tienen”. La contestación, relata, fue que mandarían “una patrulla, pero por orden de prioridades. Es decir, el viernes no vinieron

Mantienen que no se están haciendo cumplir las ordenanzas con terrazas que “ están abiertas a las 3 y media y 4 de la mañana y nunca vino la policía para cerrarlas”. Quieren que el refuerzo que se ha hecho en el control del ocio nocturno en la zona centro se extienda a otras periféricas como la suya, sin que haya barrrios de primera y de segunda.