El AVE a Galicia sigue sin arrancar con retrasos continuos y falta de plazas: "Abandonados"

Están a punto de cumplirse dos semanas del estreno de los trenes Avril que han permitido la llegada del AVE a las principales ciudades de Galicia. La euforia inicial se ha visto matizada por retrasos que no se han quedado solo en los primeros días.

Una de la persona que los ha sufrido es María. Su hijo trabaja en Madrid y viaja a A Coruña cuando puede para visitar a su familia como mínimo, dos veces al mes. Desde que comenzaron a funcionar los Avril, ha sufrido retrasos en tres ocasiones, según relata a COPE.

La última fue este viernes, cuando el tren llegó casi una hora tarde a la estación herculina. "Tenía que salir a las 14:41 de Madrid Cjamartín y salió con cuarenta minutos de retraso. Ya no fue suficientemente esto que encima en todo el recorrido fue perdiendo tiempo y llegó aquí a A Coruña con cincuenta y seis minutos de retraso".

Falta de plazas

Por si fuera poco todos los trenes van llenos y tanto a ella como a su hijo les resulta a veces imposible conseguir plazas si no reservan con antelación. "No han puesto más trenes, entonces no encuentras billete, tienes que pedir los billetes con una antelación tremenda porque si no. no los consigues". Como ejemplo, cuenta que "queríamos coger un billete ya para la semana que viene y lo intentamos el viernes y ya está el tren completo. Ahora acabo de coger uno para el día 28 de junio".

Esto, unido a los fallos en el servicio de tanto en la web como por teléfono, que se contradicen. "Es un desastre, estamos un poquito abandonados", asegura, al tiempo que confiesa estar "desesperada".

Han llegado a reservar billetes para Nochebuena en octubre por esta sobredemanda y reclama que se amplíen las plazas y los trenes entre Madrid y Galicia. "Más horarios y más billetes, es decir, más vagones, porque es un tren que siempre está completo", aboga.

De momento, solo hay una frecuencia diaria de AVE entre A Coruña y Madrid, un trayecto en cada sentido entre domingo y viernes. De Madrid parte a la hora de comer y está en San Cristóbal a media tarde. De la ciudad gallega sale a última hora de la tarde y llega casi a medianoche. La promesa es que, cuando terminen las obras de Chamartín, se irán incorporando progresivamente más frecuencias y trenes Avril.