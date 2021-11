La Audiencia de A Coruña deja en libertad al último detenido por el crimen de Samuel Luiz

Ha quedado en libertad el último detenido por el crimen de Samuel Luiz en A Coruña. La Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación presentado por la defensa del joven y ha dictaminado "que no existen motivos en este momento procesal para mantener la prisión provisional". El tribunal ha adoptado esta decisión tras la deliberación mantenida este martes después de la celebración de la vista sobre la petición de libertad formulada por el apelante.

NO PODRÁ SALIR DEL PAÍS

No obstante, el arrestado sigue como investigado en la causa. Tendrá la obligación de comparecer cada semana y "cuantas veces fuese llamado" ante el juzgado que tramita la causa. Además, no podrá abandonar el territorio nacional. Por ello, se ha acordado retirarle el pasaporte o prohibirle que se le expida en caso de que no disponga de ese documento, la prohibición de que se le expida.

La sección primera de la Audiencia Provincial ha adelantado hoy el fallo a las partes, lo que supone la "inmediata puesta en libertad" del investigado. En los próximos días notificará el auto completo.

SIETE DETENIDOS

El último detenido por el crimen de Samuel Luiz es un joven que ronda los 20 años, vecino de A Coruña y del mismo grupo que los principales agresores. Fue el séptimo detenido por hechos que la Fiscalía y la Policía califican de asesinato. Tres de ellos siguen en prisión provicional y dos menores, en un centro de internamiento. La única mujer arrestada está en libertad con medidas cautelares.