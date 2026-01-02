Así será el tiempo en A Coruña para la Cabalgata de Reyes: "Un poco tozudo"

Galicia ha experimentado un cambio de tiempo importante coincidiendo con el inicio del año. Después de un anticiclón entre Nochebuena y Nochevieja que dejó madrugadas frías y días soleados, la comunidad se encuentra ahora bajo la influencia de la borrasca Francis. Según ha explicado Juan Taboada, de Meteogalicia, esta situación ha traído un estrato de nube baja que cubrirá el cielo durante todo el viernes y lluvias intermitentes, aunque con pausas. La parte positiva es que "se suavizan un poquito las temperaturas, sobre todo las de primera hora de la mañana".

El tiempo para el fin de semana

De cara al fin de semana, el panorama meteorológico cambiará. Juan Taboada ha señalado que la borrasca Francis "se va a ir moviendo hacia el este", afectando más al sur peninsular y al Mediterráneo. Para el sábado, el ambiente será similar al del viernes hasta el mediodía, con nubes y alguna llovizna, pero se irán abriendo claros por la tarde y las temperaturas se mantendrán relativamente suaves.

Noela Bao Galerías de La Marina de A Coruña en un día de cielo despejado

El domingo será una jornada marcada por la entrada de aire frío y seco. Se espera que el cielo esté "bastante abierto", pero con un viento de nordeste que soplará con intervalos de moderado. Esto provocará una "bajada importante de las temperaturas", y Taboada advierte de que la sensación térmica estará "por debajo de lo que marca el termómetro, por ese viento del noreste".

Previsión para la Cabalgata de Reyes

La principal preocupación para muchas familias es el tiempo durante la Cabalgata de Reyes. El experto de Meteogalicia anticipa "un ambiente parecido al que estaba describiendo ahora para el domingo". Se espera predominio de tiempo seco, aunque no se descarta por completo que pueda llegar "alguna lluvia desde el Atlántico, pero bueno, sería algo de forma bastante ocasional".

A pesar del frío, el pronóstico es optimista. Juan Taboada ha destacado que habrá "un predominio de tiempo seco, pero bastante frío y con ese nordeste así un poco tozudo". En general, concluye que sus majestades los Reyes Magos "van a poder hacer una entrada y una cabalgata bastante tranquila", por lo que solo será necesario que el público acuda bien abrigado.