El arzobispo de Santiago llama a ser "presencia transformadora" ante una humanidad "desgarrada"

Numerosos coruñeses arroparon al arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto que presidió la celebración del Corpus Christi en la iglesia de San Jorge, en A Coruña. Monseñor Francisco José Prieto ha hecho un llamamiento y una invitación a ser "presencia transformadora, presencia profética" ante una humanidad "demasiado desgarrada". En su homilía, ha reconocido que la humanidad está "demasiado desgarrada por guerras y violencias, demasiado desgarrada por palabras que ofenden y que descalifican. En esta humanidad donde el maltrato y la violencia siguen teniendo demasiados nombres propios tenemos que ser presencia reconciliadora y eso nace, se alimenta y se nutre desde la Eucaristía".

Don Francisco José Prieto ha explicado que "la eucaristía nos invita a una unidad de vida, a una comunión con el señor y con los hermanos. Nos invita a una coherencia en lo que celebramos, en lo que vivimos. La eucaristía también nos nutre, es ese pan para el camino porque sabemos que nuestras fuerzas son pocas y a veces demasiado frágiles. No es una fortaleza del que se impone, del que grita más, es la fortaleza del que ama, del que está llamado a un amor que reconcilia".





Ha subrayado, además, que la eucaristía es "sacramento de caridad, la memoria del amor más grande, aquel que nace del corazón de Dios para hacerse presente en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón de esta iglesia, en el corazón de esta humanidad y de esta sociedad". Cada eucaristía, ha asegurado, renueva siempre esa caridad que tiene por "fuente al corazón mismo de Dios". La mesa de la eucaristía, ha dicho monseñor Francisco José Prieto, es una "mesa de fraternidad" porque es "la mesa de los hijos, es la mesa del hijo mayor, de nuestro hermano Cristo, donde se aprende a reconocer al prójimo porque alimentados en aquel que es el pan de vida, tenemos entonces que tener la fuerza para ser como el samaritano que no pasa de largo por los caminos de la vida". "Somos invitados a que la fraternidad no dependa simplemente de empatías sino de un vínculo en el cual todos somos reconocidos como hijos del mismo padre. La eucaristía es una llamada en la cual ni la mirada es indiferente, ni los oídos se cierran ni el corazón se endurece", ha añadido.

Con la celebración de la Eucaristía, tomaron la Primera Comunión una madre y su hijo.

Vídeo





Cáritas

El arzobispo de Santiago ha señalado a Cáritas como ejemplo de caridad. "En este día toma sentido pronunciar Cáritas, el rostro samaritano de Cristo" ha afirmado. "Ese rostro samaritano de sus trabajadores y voluntarios acercando, extendiendo la mano, acogiendo, escuchando, acompañando, fortaleciendo, devolviendo la dignidad de los hijos que tal vez la tienen perdida". Cáritas ha apuntado en su homilía nos llama a ser "esperanza" en medio de esta sociedad, pero "no es la esperanza que brota simplemente del buen ánimo, es la esperanza que se nutre en la Eucaristía, porque la esperanza es Cristo. La Eucaristía hace que nuestra esperanza tome sentido y la llevemos al corazón de los hombres, sobre todo, de los que están heridos en el camino, porque quizás no tienen trabajo, no tienen vivienda, quizás no tienen dignidad o quizás sufren violencia y olvido. Desde la Eucaristía no podemos mirar para otro lado".

Procesión y Bendición del Santísimo

Tras la liturgia, se ha celebrado la tradicional procesión del Santísimo desde la iglesia de San Jorge hasta la Colegiata.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Vídeo





El Santísimo ha pasado ante el Ayuntamiento por la plaza de María Pita seguido por una comitiva con el arzobispo de Santiago al frente.





Un grupo de mantillas de la Venerable Orden Tercera acompañó al Santísimo.





El arzobispo de Santiago ha bendecido al Santísimo ante el templo de la Colegiata.

Vídeo





Posteriormente ha sido introducido en el interior del templo donde ha permanecido hasta bien entrada la tarde del domingo.

Vídeo





Tras todos estos actos, el arzobispo de Santiago atendía en una entrevista a COPE Coruña

Audio





También se retrataba con miembros de la Venerable Orden Tercera que le acompañaron en la liturgia y posterior procesión.