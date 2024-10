Un amigo de los acusados de matar a Samuel Luiz: "Vi a Kaio cargar la pierna para dar una patada"

Continúa en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio por la muerte del joven Samuel Luiz la madrugada del 3 de julio de 2021. Esta jornada, han declarado como testigos amigos de los cinco acusados del asesinato, en relatos llenos de lagunas y memoria aparentemente selectiva.

Uno de ellos ha sido Óscar. Ha reiterado, como otros testigos, que Diego Montaña se abalanzó sobre Samuel al grito de ”maricón“ y que le daba golpes mientras Alejandro Freire, Yumba, lo inmovilizaba. Intentó separarlos, pero fue imposible: “Me metí e intenté separar a Diego, me echaron un par de veces para atrás y luego no sé cuándo miré y vi a Yumba que lo tenía -a Samuel- agarrado en el suelo”, declaró.

Noela Bao Declaración del amigo de los acusados

A partir de ahí, quedó al margen y refrendó que Cathy, la entonces pareja de Diego, apartó a Lina, la amiga de Samuel. “Escuché la voz de Cathy y justo la vi agarrando el brazo de la amiga de Samuel”, comentó, al tiempo que escuchó que le decía “no pintas nada o algo así”. Luego, matizó que la procesada sí habría separarlos en un primer momento.

La implicación de Kaio AMARAL y Alejandro Míguez

A quien no recuerda en la pelea es a Alejandro Míguez, el primer procesado que habló en el juicio. No deja claro si el último acusado, Kaio Amaral, le dio o no una patada a Samuel. Lo vio “cargar” la pierna, es decir, coger impulso para proceder al golpe, pero no pudo precisar si impactó sobre la víctima porque “me distrajo la voz” de Cathy.

Luego, el tumulto se alejó y se quedó solo. La siguiente vez que los vio, Samuel estaba muerto. Confirmó que los implicados quedaron después del crimen en el Parque de San Diego, supuestamente para unificar versiones. Se quiso desvincular de esa reunión, que supuestamente se convocó por un grupo de Whatsapp del que, hasta ahora, todos han negado saber nada. “Lo habrán creado y me habrán metido, pero tampoco se hablaba nada por ahí”, manifestó, al tiempo que subrayó que en ese encuentro, aunque estaba presente, se mantuvo “al margen” porque estuvo hablando con su ex-pareja.

Noela Bao Diego Montaña y Cathy Silva, con sus abogados

Declaro que habían estado bebiendo alcohol, botellas de whisky ,desde las siete de la tarde, y en el caso de su amigo Alex Freire, Yumba, también había consumido cocaína (“me ofreció antes de ir al Andén”). Óscar es amigo de Yumba desde los once años. Según cuenta, el procesado se fue a dormir dos noches a su casa porque estaba en shock por lo ocurrido hasta que decidió entregarse a la policía.

“Lo recuerdo en silencio”

Otro de los jóvenes que ha prestado declaración ha sido Asier, conocido de Kaio y de Cathy. Su testimonio, mucho más difuso. Solo recuerda a Diego Montaña, a Yumba y a un tumulto de gente alrededor que no pudo rememorar exactamente porque los vio de “espaldas” cuando se quedó “solo” en el punto inicial. Por no recordar, no recordaba ni las voces que oyó “Ese momento lo recuerddo en silencio”, aseguró a la fiscal, para justificar que “no me acuerdo de los ruidos ni de las voces que había”.

Noela Bao Todos los acusados en el juicio de Samuel Luiz. con sus abogados

Esta será una semana de declaraciones de testigos, aunque el día clave será el jueves, cuando presten comparecencia los dos menores implicados en los hechos. Ya han sido condenados a una pena de internamiento.