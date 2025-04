Agenda en A Coruña del puente del 1 de mayo

Este miércoles, 30 de abril y el jueves, 1 de mayo, mucha gente podrá disfrutar de una amplia agenda de A Coruña. El inicio de puente festivo viene con estos actos previstos en la ciudad y la comarca:

Feria de abril y humor

La Feria de Abril vuelve a A Coruña. Desde hoy y hasta el 4 de mayo, los Jardines de Méndez Núñez acogerán distintas actividades organizadas por la Casa de Andalucía. Los festejos darán comienzo hoy a las siete con el pregón de la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

Noela Bao Palco de la Música de A Coruña

Dentro del Encuentro Mundial de Humorismo, a las siete y media, en sede de Afundación, con entrada libre, se puede disfrutar de El sentido de la birra Live, con Ricardo Moya. Y en el Teatro Colón, habrá tres funciones de Esto no es un show de Galder Varas. Dos serán el miércoles, a las siete y media y a las diez, y la tercera el jueves a las doce y media. También el jueves, a las ocho, Faemino y Cansado estarán en el Colón, con su show 17 veces.

Conciertos

En la Sala Mardi Gras, esta noche a las diez y media, concierto de las bandas Baila Cuchillo y Birraways. El jueves a las ocho y media, con entradas agotadas, Grande Amore presentará su nuevo disco y estará acompañado por las catalanas Tetas Frías.

Noela Bao Sala Mardi Gras (A Coruña)

En el Garufa Club, hoy a las diez, Calequi y Las Panteras. Y en el Jazz Filloa, concierto del Conservatorio Superior de Jazz de A Coruña, con pases a las nueve y media y a las once.

Conferencias

Hoy a las siete y media da comienzo en Auditorio de la Fundación Luis Seoane el ciclo de conferencias 'Como ler un encaixe'. Serán cinco charlas que harán un recorrido por quinientos años de una técnica textil que fascinó a artistas y reyes.

También a las siete y media, conferencia del profesor de la UDC Juan de Dios Ruano en el Sporting Club Casino con el título 'Los valores del caballero cristiano vistos a través de las pinturas del Museo Nacional del Prado'.

NEOS Cartel de la charla, organizada por Neos

Más eventos a las siete y media. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a esa hora una charla del periodista, activista e intelectual panafricanista Abuy Nfubea. La conferencia lleva el título de 'Desafío anticolonial do panafricanismo no Sahel'.

También a las siete y media, el Circo de Artesanos, dentro del ciclo 'Alén Mar', llevará a cabo la proyección del documental 'Emigrantes: galegos por esclavos en Cuba'.

Acto en el Circo de Artesanos de A Coruña

Hasta el 4 de mayo continúan las funciones del Circo del Sol en el Coliseum, con su espectáculo 'Corteo'. Las de hoy y el jueves se celebran a las ocho y media.

El Colegio de Arquitectos y la Diputación da Coruña presentan hoy a las siete el libro de banda diseñada 'Historia do Mosteiro de Caaveiro. Un lugar milenario no corazón das Fragas do Eume'. Será a las siete en la sede del Colegio, en la calle Federico Tapia.

Paseos y carreras

El Concello da Coruña organiza una nueva edición de 'A Coruña das Letras' que en esta ocasión llevará el nombre de 'A Coruña das Letras e das músicas'. Se trata de un programa de andainas guiadas por el músico y escritor Xurxo Souto para conocer la historia de los barrios de la ciudad. La primera se celebrará el sábado 3 de mayo a las once y media y hoy comienza el periodo de inscripción. Puede solicitarse una plaza en el correo inscricionslingua@coruna.gal.

La carrera popular de Arteixo se celebra este jueves, 1 de mayo, y este año coincide además con su 25 aniversario.

Teatro y cine

En el Teatro Rosalía, a las ocho y media, puede disfrutarse del espectáculo de danza Transeúnte. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.

En la Filmoteca de Galicia, a las seis se proyecta Cuatreros, de Albertina Carri, y a las ocho y media, Terciopelo azul, de David Lynch.

exposiciones

Hasta el 1 de junio puede visitarse en el Palacio de Capitanía General la exposición 'Felipe VI 2014-2024. Una década de la historia de la Corona de España'.

Y este 1 de mayo es el último día para visitar la exposición Irving Penn: Centennial en la Fundación Marta Ortega Pérez. Tras cinco meses en el Muelle de Batería, la cuarta gran muestra de la Fundación se despide de A Coruña.

Fundación MOP Fotografías de la exposición de Irving Penn

Otros actos

El Instituto Benéfico Social Padre Rubinos organiza el 1 de mayo un Mercadillo solidario de Moda Primavera/Verano en las instalaciones de la Ronda de Outeiro, 325. Los ingresos que obtengan se destinarán sufragar los gastos de alimentación de su Comedor Social, que sirve más de 700 servicios al día y ha sufrido el impacto del IPC en los precios de los alimentos.

Padre Rubinos Cartel del mercadillo de Padre Rubinos

Desde ayer y hasta el 30 de mayo puede visitarse la tradicional Tienda solidaria del Espazo +60 Afundación. Todos los artículos a la venta han sido elaborados por personas socias de este Espazo+60 participantes en el programa de voluntariado de la Obra Social de Abanca y el objetivo es recaudar fondos para la Asociación de Daño Cerebral Adquirido.

Fuera del término municipal de A Coruña, la Biblioteca Rosalía de Castro en Santa Cruz tiene hoy a las seis y media cuentacuentos con Iseo a Moura. Está dirigido a niñas y niños a partir de cinco años.