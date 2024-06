Agenda A Coruña miércoles, 12 de junio de 2024

Cruz Roja presenta CONECTAlab, una iniciativa para impulsar la innovación en el empleo a través de espacios para reflexionar, debatir y compartir las últimas tendencias en este ámbito. Arranca a las 19h con una conferencia sobre IA y empleo a cargo de Javier Martínez, CEO de la empresa tecnológica Possible, y presentada por la jefa de informativos de COPE Coruña, Eva Iglesias

El Café Hemingway acoge a las siete una nueva edición de As charlas do Xerión, con la presencia de Rubén de la Barrera. El ex entrenador del Dépor compartirá sus inicios y las anécdotas más personales de su trayectoria. La cita es gratuita con aforo limitado. Las inscripciones pueden realizarse en el teléfono 657 161 064.

Como parte del ciclo de charlas de salud, moda y belleza 'Mímate' de El Corte Inglés, a las 19h se ofrece la conferencia sobre Rituales de autocuidado para sentirte mejor contigo misma: tu camino hacia el bienestar interior y exterior.

En la Sala Garufa, actuación de Piloto de comedia, a las 21h. Y en el Jazz Filloa, Beater Jazz Collective Hard Bop Tribute, con pases a las 21:30 y a las 23h. El precio es de 12 euros.

El Circo de Artesanos será el escenario a las 19:30h de una nueva jornada sobre la emigración gallega a Cuba. Hoy se proyectará la obra Gallegos, oficio de emigrantes, de la cineasta y periodista Natasha Vázquez.

El curso Fronteiras dende a orixe do universo ata a exploración espacial llega a A Coruña. Al Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UDC (CITIC) desde las 17h a las 21h y el jueves en el Planetario.

El Centro de Interpretación del Dolmen de Dombate Cabana de Bergantiños, acoge a las 19:30h una Jornada de asesoramiento sobre contaminación lumínica.