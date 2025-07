Agenda de A Coruña miércoles, 16 de julio de 2025

El Ciclo Metropolitano por la Igualdad Elas son Artistas trae hoy música a la Plaza de Azcárraga. A las ocho y cuarto comenzará la actuación de la murciana María Ruiz, que estará acompañada por pintura en directo con Mamem Bazarra. Justo antes, habrá una nueva sesión del taller de poesía de Lucía Aldao en la Casa Museo Casares Quiroga.

También música en la Sala Mardi Gras, doble cita con los norteamericanos Authority Zero, en su gira de celebración de 30 años de carrera, y Wasted Wiltons a las nueve de la noche. Las entradas están ya agotadas.

Noela Bao Sala Mardi Gras (A Coruña)

Y, como cada miércoles, concierto en el Jazz Filloa. Hoy es el turno de Iván Muñoz Quintet, con pases a las nueve y media y a las once y entradas a diez euros.

Nueva cita con As Charlas do Xerión, hoy a las siete en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de la ONCE de Galicia, en el Cantón Grande. El músico, musicólogo y constructor de instrumentos Abraham Cupeiro ofrecerá la charla 'Da praza de Sarria a Hollywood: o son que nos une'. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Cupeiro ha colaborado en proyectos internacionales, incluyendo ese cine de Hollywood.

gastronomía, arte y playas

Hasta el 17 de agosto se puede disfrutar en la ciudad de la segunda edición de 'A Coruña, que bonito', que cuenta con 28 propuestas gastronómicas elaboradas con bonito de la Lonja. La web del Ayuntamiento ofrece el listado completo de los establecimientos participantes.

El Concello de A Coruña instala en la playa de Riazor una caseta de Educación Ambiental con el objetivo de llegar al público de todas las edades con actividades de divulgación sobre el respeto al entorno.

Desde ayer puede verse en la Torre de Hércules una nueva intervención de arte generativa. Se trata de la obra 'Everything flows, nothing dies', del artista francés Mathieu Le Sourd, MAOTIK. Estará disponible hasta el 31 de agosto.

Cine y equitación

Betanzos presentará hoy a las ocho la programación de la Semana Internacional de Cine de Betanzos, dedicada a Cristina Castaño. La inauguración correrá a cargo de José María Paz Gago y de la alcaldesa de Betanzos María Barral. Al finalizar, a las ocho y media, tendrá lugar la proyección de la película Divinas Palabras, dirigida por José Luis García Sánchez en 1987. El acceso es gratuito hasta completar aforo.

Alamy Stock Photo Iglesia de San Francisco en Betanzos (A Coruña)

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda cierra a las siete y media su curso del Cineclub Bóveda, con la proyección de O quimono vermello. Habrá acompañamiento musical en vivo a cargo de la violinista María Pilar Pérez Rodríguez.

Hoy comienza en Casas Novas el Campeonato de Europa de Saltos. Cada torneo de verano atrae a este Centro Hípico de Arteixo una media de ocho mil asistentes, pero en este caso se espera superar los 14.000 espectadores.

Microrrelatos con Gadis

Gadis celebra la escritura con el sexto concurso de microrrelatos. El destino es la temática elegida para el certamen en el que pueden participar personas de todas las edades, a partir de los 14 años. Gadis recopilará los cien mejores relatos en un libro, que publicará en el mes de diciembre. Hasta el 31 de agosto se pueden presentar relatos breves cubriendo el formulario en su web. Deben tener entre tres y cien palabras.