Agenda de A Coruña martes, 26 de agosto de 2025

Las Fiestas de María Pita traen hoy la representación de la obra 'Alquimia', de Mago Teto. Será en la Plaza Elíptica de Los Rosales a las siete y media. Además, continúan las ferias del Libro Antiguo y Mostrarte en los Jardines de Méndez Núñez. Esta tarde habrá un taller de cerámica con un máximo de ocho personas por turno a partir de seis años. También se puede visitar la exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis' en Marineda City.

Luz Casal actuará hoy a las nueve en la cúpula del Monte de San Pedro, en el concierto gratuito organizado por Zara. Las entradas están agotadas y hay más de once mil personas en lista de espera.

Más eventos festivos en estos últimos días de agosto, porque la programación de Castelo Conta trae hoy de nuevo sesión vermú. Y ya de noche, en Vilaverde, a las nueve y media, tocará Lisdexia y a las once, Monoulious Dop.

Último día de las fiestas de Santa Cruz (Oleiros). A las ocho, gran sardiñada, con la actuación a las nueve de Xabier Díaz y Adulfeiras de Salitre. A las diez y media, la verbena estará a cargo de la orquesta Los Satélites y a las doce y media habrá fuegos artificiales.

El Grupo Naturalista Hábitat realiza esta noche a las nueve y media una nueva salida nocturna para descubrir la fauna y las estrellas de Mabegondo.

Últimos días para visitar la instalación de arte generativa 'Everything flows, nothing dies' en la Torre de Hércules. La obra del artista francés Maotik ahonda en la relación entre la funcionalidad de la luz del faro como guía y la capacidad expresiva del arte contemporáneo. Estará en la Torre de Hércules hasta el 31 de agosto.

Otros actos

Están a la venta las últimas entradas para el concierto de Gala i Ovidio, que abre en el Teatro Colón la programación de la Romería de Santa Margarita este jueves. Esta actuación supondrá el estreno a nivel estatal del nuevo proyecto musical de Aida Tarrío, componente de Tanxugueiras, y el músico y productor Raúl Refree. El jueves el espectáculo comenzará ya a las ocho con la actuación previa de Belém Tajes. Las últimas entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense.

Hasta el 20 de septiembre, El Corte Inglés colabora con la iniciativa solidaria que Cáritas Interparroquial de A Coruña ha puesto en marcha para poder ayudar a familias con pocos recursos de cara al material escolar. Los clientes pueden hacer aportaciones en los departamentos de Vuelta al cole del centro comercial y El Corte Inglés realizará una aportación adicional equivalente al 10 % de la recaudación obtenida.

Inscripciones

La Fundación María José Jove abre hoy el plazo de inscripción para una nueva edición de 'Esfuerza invierno', programa de deporte y ocio inclusivo que incluye actividades de vela, piragüismo, pesca viva y acondicionamiento físico con fitness y piscina. Las inscripciones deben efectuarse a través de la web fundacionmariajosejove.org hasta el 5 de septiembre.

El Ayuntamiento de Sada programa la actividad 'A vila do mañá'. Se trata de un proyecto educativo y de divulgación, dirigido a mayores de cinco años, y cuyo objetivo es que desde la infancia y la adolescencia y a través del juego se tome conciencia de todas las escalas: la arquitectura, el patrimonio tangible e intangible, el urbanismo y el paisaje. La actividad se desarrollará del 1 al 5 de septiembre de diez a dos y la participación es gratuita y sin límite de plazas.

La Escuela Oficial de Idiomas comenzará el curso el 15 de septiembre, con matrícula abierta hasta el día 19. Las personas que ya tengan conocimientos previos podrán realizar las pruebas de clasificación antes de formalizar la matrícula. Estas pruebas serán entre el 4 y el 5 de septiembre.