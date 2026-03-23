Agenda de A Coruña lunes, 23 de marzo de 2026

La agenda de este lunes ofrece distintas propuestas culturales. La Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano acoge a las siete la presentación del libro ‘El ring’, de Yolanda López. En el acto habrá coloquio y combate poético, con Xoán Pedreira. El acceso es libre hasta completar aforo.

También presentación en la librería Galgo Azul. A las siete momento para acercarse a la obra de Gabriel Romero ‘Odio’, Premio Neira Vilas de Literatura Juvenil 2025.

A las ocho se proyectará en la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda el film ‘Sempre en Galicia. Voz e pensamento galeguista na emigración’. El acto contará con la intervención de Xan Leira, director del documental y responsable de Memoria Documental de Galicia.

Exposiciones

Hasta el 30 de mayo puede visitarse en Sede Afundación la muestra ‘Outras historias posibles’. La exposición promueve una mirada más diversa sobre el arte contemporáneo gallego a través de las trayectorias de seis destacadas creadoras: Ana García Pan, Emilia Guimeráns, Anne Heyvaert, Tusi Sandoval, Blanca Silva y Laura Terré.

En la Sala de Exposiciones del Palacio Municipal de María Pita está disponible la muestra ‘Configuracións’, del prestigioso artista danés Peter Kramer.

Otros actos

La Asociación de Vecinos de la Ciudad Vieja inicia hoy una ronda de reuniones con los grupos municipales del Ayuntamiento. A las siete, en el Centro Cívico, será el turno de Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular. Después de Semana Santa, habrá el encuentro con el BNG y, a continuación con el PSOE, con fechas todavía por confirmar.

El Puerto de A Coruña acoge una gran feria con atracciones. Es el festival Porto Feria, situado en el Muelle de Batería y que se prolongará hasta el 12 de abril. Abrirá todos los días, de 11 de la mañana a diez de la noche con puestos de artesanía y atracciones.

Se convoca una nueva edición del Premio Poesía Afundación, uno de los mejores dotados del ámbito literario galego. Está dotado con un premio de 7000 euros y la publicación de la obra y el plazo de participación finaliza el 31 de julio.

La Orquesta Sinfónica de Galicia y Volana Producciones presentan su primer musical ‘Lúa Musical’, este viernes 27 de marzo en el Palacio de la Ópera. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com

La Diputación de A Coruña conmemorará el Día Mundial del Teatro con la programación de la pieza ‘Nortear’, una producción de Columna Balteira, con dirección y texto de Helena Salgueiro, que se representará este jueves a las ocho en el Teatro Colón. Los billetes para asistir ya están a la venta, con precios que oscilan entre los cuatro y los ocho euros.

Hasta el 26 de marzo la Parroquia de San Nicolás celebra la Novena de la Santísima Virgen de los Dolores. Habrá misas a las ocho y media, doce y media y siete y media, y ejercicio solemne a las siete menos diez.

Noela Bao Iglesia de San Nicolás (A Coruña)

Comarca

En el Concello de Oleiros, dentro de la actividad ‘Hora do conto’, hoy la cita es en la Biblioteca Municipal María José Ruso, de Dorneda, con el espectáculo ‘A galiña Xosefina’. Está dirigida a niñas y niños de entre dos y cuatro años.