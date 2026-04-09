Agenda de A Coruña jueves, 9 de abril de 2026

Tenemos opciones musicales para este jueves. En la Sala Mardi Gras, hoy a las nueve y media concierto de Gerogina, que presentará su nuevo disco ‘Un día de esos, junto a algunas de sus canciones más reconocidas. La actuación se enmarca en la fiesta de presentación del ciclo ‘Elas son artistas’. La entrada anticipada en entradium.com tiene un coste de 15 euros y de 18 en taquilla.

En el Garufa Club, hoy a las diez de la noche, concierto de la Garufa Blue Devils Big Band.

Dentro de la Semana do Cinema Galego, hoy la cita es en la Domus, con acceso gratuito a las proyecciones de Deuses de PEDRA a las siete y Ao son da nova regueifa, a las nueve.

El Real Club Náutico acoge a las ocho la presentación del libro de José de la Gándara, ‘Cifra y Sal’.

En el Sporting Club Casino, también a las ocho, se celebra una gala benéfica a favor de Honduras, con el título de ‘Colaboración y esfuerzo’, con un concierto de Julia Vale y Piñeiro, al canto y Luis Monsalve, al piano. La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto en el Sporting Club Casino

Portas Ártabras, en la Calle Sinagoga, acoge a las ocho una nueva sesión del ciclo "Paganismo y Cristianismo en el Arte". En esta ocasión, José Luis García Dornelas apoya su exposición en más de cien imágenes que revelan cómo el sexo funcionaba en la Antigüedad como un escudo contra los espíritus y el mal de ojo. La entrada es gratuita.

En la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, a las siete y media, el ciclo ‘Outras historias do cinema’, rendirá homenaje a Youssef Chahine, en el año del centenario de su nacimiento.

En Nordés hoy a las siete se presenta el libro ¿Seguimos negociando o hacemos huelga?, de Carlos López Navaza

Los liceístas Blai Roca y Nuno Paiva vivirán hoy a las seis y media en Marineda City un encuentro con los aficionados que contará además con un invitado muy especial: la Copa del Rey conquistada recientemente por el conjunto coruñéss

En la comarca

El Concello de Oleiros presenta hoy a las ocho en la Fábrica el programa ‘Ven e descubre’, dirigido a personas mayores de 65 años , que están invitadas a participar en las excursiones y rutas de senderismo.