Agenda de A Coruña jueves, 18 de diciembre de 2025

Un jueves cargado de opciones culturales. En la Casa da Cultura Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, este jueves a las seis y media se inaugura la muestra ‘Camiño ao Estatuto’, que recoge el legado reivindicativo de Castelao y otros intelectuales gallegos. Puede visitarse hasta el 6 de enero.

A las ocho y media en la Domus se celebra la IV edición de la gala A Coruña Global, un evento anual que busca poner en valor los proyectos de iniciativas que abren la ciudad hacia el resto del mundo. La velada estará presentada por Xosé Antonio Touriñán y, además de presencialmente, podrá seguirse por streaming, a través del canal de Youtube de IGADI.

Desde este jueves y hasta el 28 de diciembre, la ciudad celebra la vigésimo primera edición del Concurso de Tapas Picadillo. Es el certamen gastronómico más antiguo de Galicia y puede consultarse toda la información en la web tapaspicadillo.es.

Programación de Navidad

La programación navideña del Ayuntamiento de A Coruña El Mercado de Nadal abre de once a tres y de cinco a diez en la Plaza de María Pita. Puede visitarse también el Belén Municipal. Tenemos también a las siete la Gala Benéfica ‘Ecos de Esperanza’, en el Centro Sociocultural Ágora’. Y actuaciones de corales en los soportales de María Pita. A las siete y media, con la Coral Polifónica Follas Novas, y a las ocho y media, la Polifónico Coruñesa Canticorum.

Por la tarde, estará abierta la pista de hielo del muelle de Batería.

Y hay visita de Papá Noel, a las cinco y media en el Centro Comercial Los Rosales.

Continúan los talleres de Navidad gratuitos y abiertos a la ciudadanía que organiza el Ayuntamiento en el hall de la Casa del Agua. Están orientados a concienciar sobre la sostenibilidad y la economía circular y el de esta tarde, a las cuatro y media, lleva el título de ‘Adornos de barro con pegada natural’. Los participantes trabajarán con barro para crear pequeños adornos navideños.

Música

A las ocho y media vuelve al Palacio de la Ópera Grandes del Gospel, una cita tradicional en la Navidad de A Coruña, con el concierto de Chicago Mass Choir ‘Sweet Home Chicago’. Las entradas disponibles están a la venta en ataquilla.com.

Y en el Garufa Club, también a las ocho y media estarán Teté Delgado y Julio Pereira, con el espectáculo ‘Entre Dos’.

En la Mardi Gras, a las nueve Rock Jam, con entradas a cinco euros.

El Salón de Actos de la Confederación Xeral de Traballo de A Coruña, en la calle Entrepeñas, acoge a las ocho y cuarto un concierto del cantautor Salvador Amor.

Otros actos

La Agrupación Cultural Alexandre Bóveda vivirá a las siete y media un encuentro para conocer la videomemoria del cambio. Contará con la presencia de Xosé Manuel Sande y Xoan Xosé Cabanas Cao.

En la MUNCYT a las siete se inaugura la exposición ‘A Coruña: porto negreiro’, que se enmarca en el proyecto A Coruña entre Memorias: Historia, Colonialismo e Identidade.

E la sede de la Asociación Vecinal de Labañou, a las siete se presentará el cómic de Alberto Taracido ‘O eco dos días rotos’.

A las siete, la librería Hoboken será el escenario de la presentación de la obra ‘Ser humanos’, Premio Ramón Piñeiro de Ensaio, de Pilar Casal Valiño.

A partir de este jueves y hasta el 15 de enero se puede visitar en la sala de exposiciones del Centro Cívico del Castrillón la muestra titulada ‘Por un 25-N de Juegos sin Violencia y Juegos en Igualdad’.

La presencia de Alejandro Sanz es la primera confirmación del ciclo Coruña Sounds 2026. Actuará en la ciudad el 18 de julio en la única parada en Galicia de su gira ‘¿Y ahora qué?’.

En la Filmoteca de Galicia, a las siete se proyecta La mecánica de los fluidos y, a continuación, habrá un encuentro con la creadora Elsa Tébar.

El Encuentro Mundial de Humorismo ha dado a conocer los primeros nombres que formarán parte del cartel de su sexta edición, que se celebrará del 23 de abril al 3 de mayo. Álex Clavero, Bárbara Grandío, Carolina Iglesias, Rober Bodegas y Luis Piedrahita, entre otros. Este jueves a las doce han salido a la venta los abonos en ataquilla.com y en la web oficial www.emhu.es.

En la Sede de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y el Área Metropolitana, en la Avenida de Glasgow, de siete y nueve se celebra la Xornada de Reciclaxe e quinto contedor.

Actos en la comarca

Y fuera del término municipal de A Coruña, en Arteixo, el Mercado de Nadal abre de cinco a nueve . Y las casiñas de Papá Noel y del Carteiro Real de cinco y media a ocho y media.

La pista de hielo de Perillo está operativa por la tarde de cinco menos cuarto a nueve.

Las personas más lectoras de las bibliotecas municipales de Oleiros recibirán su galardón a las cinco en el Teatro As Torres de Santa Cruz. El acto finalizará con la actuación de Dani Blanco y su espectáculo Circo na Biblioteca.