Agenda A Coruña jueves, 17 de octubre de 2024

Soundhood aterriza en la ciudad para llenar de música los barrios de la ciudad de la mano de Son Estrella Galicia. Este jueves arranca y recorrerá varios puntos. A las siete, el taller a qué suena tu cerveza, en Rockbox. A las ocho, concierto de The Destruction of the cult of the san, en el pub Don Giorgio. A las ocho y media, Showcase de Vecinos, en el restaurante Pracer, y a las nueve y media, Cala Vento, en el Garufa Club.

La Sede Afundación de A Coruña acoge una nueva propuesta de la programación de actividades paralelas de la temporada lírica de la asociación Amigos de la Ópera. A las seis y media se proyecta la ópera Edgar, grabada en el Teatro Real de Turín en 2008.

A las ocho, también en la sede de Afundación. Se inaugura la exposición Cuadros que nunca pinté, de Héctor Francesch, con una visita guiada para la que ya no quedan entradas disponibles. Podrá visitarse hasta el 25 de enero.

Marineda City celebrará a las siete una fiesta con los jugadores del Leyma Coruña y su afición. Los asistentes podrán conseguir premios oficiales como camisetas firmadas, bufandas y balones, así como abonos para la temporada 2024/2025.

El Centro Ágora, acogerá a las ocho y cuarto la representación de O Auto do Castromil. El acceso es libre y gratuito.

O' Culto, el nuevo espacio gastronómico de A Coruña en el número 26 del Bulevar del Papagayo, inaugurará oficialmente su actividad para todos los públicos este jueves a las siete.

Dentro del ciclo Mímate del Corte Inglés, a las siete, el centro acogerá la conferencia Novedades en el tratamiento para la salud y belleza capilar. La farmacéutica Beatriz Bodelón hará un recorrido por la investigación capilar centrada en la anticaída, a la vez que repasará nuevas técnicas y productos.

A las siete, también en El Corte Inglés, pero a en el sótano 1, presentación de la nueva obra del escritor Antonino Nieto Rodríguez, 'El ojo que todo lo esconde, o el cuchillo que trocea a los inocentes'.

Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las ocho la conferencia Arte relixiosa nas comarcas da costa da morte, impartida por el escritor, historiador y etnógrafo Xosé María Lema Suárez.

La Asociación Alexandre Bóveda celebra a las siete y media la presentación del último libro de Bieito Alonso, Inimigos ás portas, Frank López e o anarquismo global.

A las siete y media, se inaugurará la exposición Fío do Norte en Normal, el espacio de intervención cultural de la Universidad de A Coruña, situado en el Paseo de Ronda, 47. La muestra estará abierta hasta el 31 de enero y es un encuentro entre un grupo de artistas que trabajan alrededor del noroeste ibérico en todas sus dimensiones. El evento contará a las ocho con el concierto de Carme López.

La Filmoteca de Galicia proyectará a las seis la película Una canta, otra no.

Actividades en Oleiros

En Oleiros, en el Centro Cultural A Fábrica, a las ocho se producirá la inauguración de la exposición de pintura 'Pinto que teño que pintar'.

En la Bilioteca Central Rialeda, Perillo, a las seis y media, cuentacuentos con Tarabelos, y con el título Sabela e o paxaro máxico. Está dirigido a niños y niñas de entre dos y cuatro años. El aforo está completo.