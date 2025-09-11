Agenda de A Coruña jueves, 11 de septiembre de 2025

La Feria de la Cerveza Artesana llega a la ciudad de A Coruña. Desde este jueves y hasta el domingo podrá disfrutarse en los Jardines de Méndez Núñez. Habrá música, talleres, Djs, foodtrucks, catas y juegos populares.

Música

Si la meteorología lo permite, la Banda Municipal de Música ofrecerá el concierto 'Inspiración latina' a las siete en el Campo da Leña, y dirigido por el director titular Juan Miguel Romero Llopis.

Y dentro del ciclo 'Noites na cidade Vella', a las ocho, concierto del guitarrista Marcos Díaz en el Paraninfo del Rectorado de la Maestranza. La entrada es libre hasta completar aforo.

Música también en la Sala Mardi Gras, con la actuación a las nueve y media de Jacque Falcheti, cantante, compositora y escritora. Realizó girar por 16 países incluyendo Europa, África y América Latina.

Noela Bao Sala Mardi Gras (A Coruña)

El grupo francés Air ofrecerá un concierto en la cúpula Atlántica, en el Monte de San Pedro a las nueve. Los franceses continúan con el ciclo de actuaciones en la cúpula organizado por Zara para celebrar su 50 aniversario, tras el concierto de Luz Casal del 26 de agosto. Las entradas se adjudicaron por sorteo.

Cine y literatura

La Asociación Cultural Alexandre Bóveda comienza un nuevo curso del ciclo 'Outras historias do cinema'. A las siete y media, Martin Pawley charlará del cine antes del cine. En esta sesión se repasará el periodo anterior a la invención del cinematógrafo de los hermanos Lumière para descubrir que ya hubo escenas animadas antes de 1895.

El director de cine y escritor Rodrigo Cortés protagoniza a las siete una nueva Talk en el Fundación Marta Ortega Pérez.

Y en la Filmoteca de Galicia a las seis se proyecta 'Los hijos de Fierro', y a las ocho y media, 'La infancia desnuda'.

En el local social Lar de Unta, de Betanzos, este jueves a las ocho, habrá sesión de Cineclub con el Documental 'Renda Básica Universal' con coloquio posterior.

Ciencia, religión y turismo

Edgar Camarós, investigador Ramón y Cajal del Departamento de Historia de la USC, imparte una conferencia titulada 'La cirugía craneal en la oscuridad del tiempo: una historia paleopatológica'. La charla será a las siete en la sede de la Real Academia de Medicina de Galicia, en la calle Durán Loriga.

En Portas Ártabras, en la Calle Sinagoga, a las ocho habrá una nueva sesión del ciclo 'Paganismo y Religión en el Arte'. José Luis García Dornelas analizará cómo han sido representados distintos personajes que supuestamente establecieron contacto con la divinidad a lo largo de los siglos: profetas, adivinos, videntes y pitonisas. La charla se acompañará de la proyección de un centenar de obras de pintura y escultura, y la entrada es libre.

Continúa hasta el lunes 15 de septiembre la festividad litúrgica de la Virgen de los Dolores en la Parroquia de San Nicolás. Todos los días hay rezo del Septenario a las siete y misa a las siete y media.

El hotel Attica 21 Coruña acoge este jueves la 'Tercera noche de embajadores', un evento destinado a poner en valor la importancia del turismo de reuniones en la ciudad. El acto estará presidido por la alcaldesa, Inés Rey.

...y lo que viene

Están a la venta las entradas para el concierto que Xoel López ofrecerá en el Palacio de la Ópera el 4 de diciembre. Pueden adquirirse en ataquilla.com y en la plaza de Ourense.

Cávea Producciones Concierto de Xoel López el 4 de diciembre en A Coruña

Mañana, de nueve y media a dos, la sede de la Fundación Juana de Vega en Oleiros acogerá la segunda sesión de las 'Xornadas internacionais Paisaxes litorais consilientes'.

El Concello de Coirós abre este jueves el plazo de inscripción en las actividades municipales de cultura y deportes del curso 25/26. Las solicitudes podrán formalizarse a través de la sede electrónica municipal.

El Grupo Naturalista Hábitat tiene esta semana varias actividades de 'Vixías dos nosos ríos'. A las ocho y media, charla sobre 'Bioindicadores e metodoloxías para avaliar o estado ecolóxico dos ríos'. Será en el local social del Grupo Naturalista Hábitat, pero podrá seguirse de forma online.