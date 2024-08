Adoptan a un perro en A Coruña y lo que hace asombra al centro que lo recogió: "Su sitio..."

Atónitos están en las instalaciones de Servigal, en Abegondo ( A Coruña) al ver que un perro recién adoptado... volvió solo a la perrera. Se trata de Shine. Este perro de diez años fue adoptado el lunes por la tarde y, apenas unas horas después, apareció solo y con la correa a las puertas del refugio.

Las cámaras del centro de animales dan fe del comportamiento del perrillo. Nunca les había pasado nada igual. "Es lo que realmente nos asombró de toda esta historia, que el perro volviera a la que él considera su casa, algo haremos bien, supongo", confiesa la veterinaria del centro, Noemí Seijo. De hecho, se dieron cuenta porque "rascaba el portal" y "según abrimos, el portal se fue directo a su sitio, él solo. Nosotros tuvimos que cogerlo, se puso a comer tranquilamente y volvió a su sitio solo".

UN DESCUIDO

Llamaron al recién estrenado dueño y les confesó que en un descuido se le escapó el animal. No saben exactamente dónde. "Creemos que cerca", comenta la veterinaria.

Imagen de Shine volviendo a Servigal

En caso de que alguien pierda a su animal, "adoptado o no", debe de avisar a las autoridades competentes, Policía Local o Guardia Civil, en un plazo de 48 horas. Seijo añade que "para quedar constancia de que ese perro se ha perdido, tenga microchip o no lo tenga, lo ideal sería avisar siempre y ponerse en contacto con la perrera". De este modo, "en el caso de que entrase ya estaríamos pendientes".

DE NUEVO EN ADOPCIÓN

Seijo insistía en Cope en que hay que tomarse muy en serio la decisión de adoptar un animal, porque no es un juguete. "Hacemos un contrato de adopción, siempre, y recalcamos que no son unos juguetes, dan un trabajo... y que ese animal va a durar muchos años" Si no, "es mejor no adoptar un animal, tener un animal no es obligatorio en este país".

200 perros y un centenar de gatos esperan por alguien que quiera llevárselos a casa, solo en este refugio de Abegondo. La veterinaria nos recuerda además que hay ayudas públicas para cubrir los gastos de vacunación e instalación del chip en los animales.

Servigal Shine, encantado en Abegondo

En el caso de Shine, no llevaba mucho tiempo en Servigal. Fue recogido por el servicio de lacería del Consorcio de As Mariñas (ayuntamientos de la comarca de A Coruña) hace mes y medio en el concello de Arteixo. Ahora, desde el servicio están analizando la situación y es muy probable que le tengan que volver a buscar casa. En todo caso, quien adopte a Shine sabe que se llevará un perro... de costumbres y con muy buena orientación.