Estos son los requisitos para recibir ayudas por adoptar un perro o un gato en Galicia

En mayo prevén ponerse en marcha las ayudas anunciadas por la Xunta de Galicia para fomentar la adopción de mascotas en la comunidad. Suponen ayudas de 150 euros para los primeros gastos de adopción de un perro, 125 en el caso de los gatos.

La Xunta destinará 125.000 euros a esta convocatoria durante 2024 con el objetivo de promover la adopción de un millar de animales de compañía. La previsión es que cada ciudadano interesado pueda recibir ayudas por dos ejemplares, como máximo. Para poder beneficiarse de las subvenciones, la persona adoptante deberá hacerse cargo de un animal que esté siendo atendido en alguno de los 39 centros de acogida autorizados actualmente en Galicia, es decir, que estén inscritos en el Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos.

Hai alguén que non quede marabillado con estes canciños???



Que gusto a visita ao centro de acollida de animais da @depo_es. Se queredes ter un amigo para sempre, anímovos a que adoptedes. A partir de maio, desde a @Xunta daremos ata 150 € para os primeiros gastos do veterinario pic.twitter.com/lUrX5PEqCK — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) April 18, 2024

La adopción tiene que formalizarse en entre la fecha de la entrada en vigor de la orden y antes del 30 de septiembre de 2024. La persona beneficiaria, se compromete a no transmitir la titularidad del animal mientras esté vivo excepto por motivos debidamente justificados como enfermedad, incapacidad sobrevenida o vulnerabilidad económica.

¿Cuánto cuesta adoptar un perro o un gato en Galicia?

La adopción de un animal conlleva, ya desde un primer momento, gastos extra para todas las familias, entre gastos del día a día y veterinarios. Un ejemplo nos lo cuentan desde la protectora coruñesa Gatocán. Cada entrega de un perro o un gato conlleva gastos en vacunas de entre 45 y 60 euros, la implantación de un microchip, unos 30, 15 euros la desparasitación o 20 un test de inmunodeficiencia y leucemia para los felinos.

Estos son gastos que debe afrontar la persona adoptante. Lo más caro, la esterilización, puede costar hasta 300 euros para los ejemplares más grandes. En el caso de Gatocan, la protectora corre con esos gastos.

Llamamiento a la responsabilidad

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La presidenta de la protectora, Beatriz Martín, estudia esta nueva línea de ayudas aunque insiste en que la adopción de un perro o gato no puede depender solo de una ayuda inicial. Tiene que ser una decisión de lo más meditada porque "para llevarte una vida a tu casa tienes que ser responsable y solvente" ya que "generar muchos gastos, no solo de adopción, no solo de vacunas... si tiene un accidente y se rompe una pata, ¿qué hacemos?"

La protectora realiza a cada candidato a adoptante un amplio test en el que se garanticen aspectos como capacidad económica para mantener a la nueva mascota, para garantizar que no la devolverán. Martín defiende que es "simplemente sentido común, una persona que no puede mantenerse a sí misma no debería tener a su cargo un animal" y resalta que "lo importante no es que se adopte mucho, lo importante es que se adopte bien y para toda la vida del animal"