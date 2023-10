El haya roja de los Jardines de Méndez Núñez (A Coruña) está en apuros. Se ha secado, está llena de hongos en su base y se está muriendo.

Era uno de los árboles en los que se paraba todo el mundo a hacer una foto, por sus hojas color granate y su enorme tamaño. De aquella estampa majestuosa, ahora solo quedan ramas sin vida y una imagen más propia de The Last Of Us.

Hongos en la base del árbol





Pese a los esfuerzos por mantener el ejemplar vivo, todo apunta a que el ejemplar centenario “no es recuperable” y que acabará en tala, según fuentes municipales. El árbol será sustituido por un ejemplar de la misma especie: un haya roja, “del mayor porte posible”.