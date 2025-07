Acude a su puesto de trabajo como guía en A Coruña y el gesto de un grupo de turistas le obliga a llamar a seguridad

Siempre se dice que viajar ensancha el corazón y la mente, y conocer nuevos lugares amplía nuestra visión del mundo. Los idiomas de cada lugar encierran la cultura y la propia idiosincrasia atesorada durante generaciones. Sin embargo, hay episodios en los que la lengua es sinónimo de polémica, como uno que se ha conocido este mes de julio en redes sociales.

Sucedió en la provincia de A Coruña, y se conoce gracias a la red social X. La guía turística del dolmen de Dombate, en la localidad de Cabana de Bergantiños, ha denunciado públicamente un “ataque” de un grupo de turistas de Valladolid, que la insultaron y agarraron por el único motivo de que la visita era en idioma gallego.

Insultos y agarrones por hablar en gallego

Lo dio a conocer la propia guía, llamada Iria, en un mensaje en el que quería agradecer públicamente a un joven de A Coruña y otras de Granada que la “consolaron” después del episodio. Según relató, “me estaban avasallando por hacer una visita guiada en gallego” y, a la vez, “insultándome y agarrándome”.

Cuando alguien le pregunta detalles, aclara que los turistas “básicamente empezaron a gritarme, llamarme cateta, imbécil, mandarme a la mierda, decir que el idioma del país era el español, a agarrarme del brazo para que los escuchase, rodeándome, y a decir que iban a poner una queja”. No cejaron en su actitud hasta que la joven llamó “al de seguridad y los echó fuera”.

La publicación ha acumulado en pocos días más de 400.000 visualizaciones y cientos de comentarios, muchos de ellos de apoyo y otros, de crítica a la profesional por no cambiar de idioma ante la presencia de gente de fuera de Galicia. Ante estas apreciaciones, ha querido aclarar que las visitas son “gratuitas y en gallego porque así lo establece la Diputación”, la institución responsable de la gestión del bien cultural. Sobre el idioma elegido, ha aclarado que “si todo el mundo es de fuera podemos (si queremos) hacerla en otra lengua, pero si hay gente gallega se hace en gallego, sobre todo si son mayoría”.

Condena de la Diputación y de la Xunta

La Diputación de A Coruña ha confirmado a COPE que ha abierto un expediente de investigación para conocer los detalles de lo ocurrido en Dombate. Desde el concello de Cabana de Bergantiños han expresado en redes su más enérgica condena ante cualquier acto de intolerancia o falta de respeto. Han expresado su apoyo total y solidaridad con la guía que “ejercía la labor de divulgación de nuestro patrimonio local”.

Alamy Stock Photo Centro Arqueológico del Dolmen de Dombate

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también se ha pronunciado sobre la polémica. Preguntado por los periodistas, se ha posicionado del lado del aguía. que si lo que relata la mujer y las informaciones "fue así", se demuestra que esas personas son "unos maleducados" y que "no guardan respeto por los profesionales que hacen su trabajo".

"Esto es lo que hay que reclamar y decir que, afortunadamente la inmensa mayoría de los que nos visitan no tienen estas actitudes", ha asegurado Alfonso Rueda. El mandatario gallego ha reivindicado, por el contrario, el “turismo sostenible” alejado de estas posiciones.

¿Qué significa 'Fodechinchos'?

La guía utiliza en su publicación inicial el calificativo 'fodechinchos', un término que se ha popularizado en los últimos años en Galicia para calificar, de forma resumida, a turistas maleducados que llegan desde la meseta, especialmente Madrid. Describe a los que no respetan ni se adaptan a costumbres locales en sus visitas.

El calificativo, traducido literalmente como “jodechinchos” se refiere a los chinchos, los jurelos de pequeño tamaño. Se popularizó en las Rías Baixas en la década de los 70, cuando empezó el turismo costero, y, algunas teorías aluden a los veraneantes del interior que rapiñaban este pescado con cubos cerca de la orilla y sin ningún tipo de sensibilidad por el medio ambiente o respeto por el sector pesquero y las normas.

La propia guía turística afectada por la polémica ha querido aclarar que la procedencia no es sinónimo de grosería y ha pedido no generalizar. “Estos eran fodechinchos, pero viene mucha gente de Madrid educada, que también respeta el gallego y nuestra tierra, no tienen que pagar justos por pecadores tampoco”, ha comentado en otra publicación.

¿Abuso o turismofobia?

Hoy en día, el término 'fodechinchos' se usa de forma despectiva y generalizada para definir al colectivo de personas con actitudes de superioridad en sus visitas a Galicia. El caso de un bar de Mera (A Coruña) que cerró sus puertas a mediados de agosto de 2024, hartos de las exigencias de veraneantes que van de vacaciones a este municipio costero, volvió a poner este término sobre la mesa.

Noela Bao Turistas paseando en A Coruña

El propietario local aludió en una publicación al “desgaste” que les provocan la “prepotencia” y las exigencias de veraneantes de “la Meseta” que exigían pincho hasta con el café o “2 Barcelós cola y 4 vasos”. La publicación generó todo tipo de reacciones, entre ellas, las que acusaron al responsable del local de turismofobia.