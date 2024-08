El polémico motivo por el que un bar de Galicia ha cerrado el negocio en pleno verano: "¡Cómo eres!"

Ha dado la vuelta a España una polémica decisión de un bar de Mera, en la localidad coruñesa de Oleiros. Sus responsables anunciaron que cerraban en la semana del 12 al 19 de agosto, hartos de las exigencias de los veraneantes que van de vacaciones a este municipio costero.

“Ante la inminente llegada del puente del 15 de agosto, donde si cae una bomba en Mera quedan sin tontos en la meseta, hemos decidido cerrar Puerto Martina Baar entre las fechas 12 y 19 de agosto”, decían en una publicación de Facebook. El local alude al “desgaste” que les provocan la “prepotencia” y las exigencias de los veraneantes, en concreto, de la gente de Madrid, tal y como indicaban en anteriores entradas.

Contaban en redes sociales situaciones como pedir dos copas para compartir entre cuatro personas (“Me pones 2 Barcelós cola y 4 vasos”) o exigir constantemente pinchos con las tapas (“¿Tendrás un pincho de tortilla para acompañar con el café que solo no me entra?”). “No queremos desvirtuar el proyecto inicial para lo que fue concebido”, indican.

Ya a principios de agosto, aclaraban que el local “no es un chiringuito de verano”, sino que abre “a las 7.30 de la mañana”. Y que la clientela habitual de “una de las mejores terrazas de Mera” es la gente del municipio, “Nosotros vivimos todo el año donde tú veraneas, esta frase para mí está por encima de lo que diga la Constitución”.





Un “cabreo puntual”

Desde la Asociación de Hostelería de A Coruña entienden que esta postura no representa al sector. Su presidente, Héctor Cañete, no ve polémica alguna en lo que califica como “cabreo puntual” de un hostelero. “Todo transcurre con normalidad en la hostelería, estamos en verano y es la temporada fuerte de trabajo”, dice

Cañete aclara que la atención al público siempre es compleja “tanto en hostelería como en otros sectores como el comercio, la telefonía móvil o las compañías de seguros”, pero no ve más “recorrido” en el caso. “No hay polémica, no lo vemos”, mantiene.









No obstante, admite que a veces la clientela puede pedir imposibles por un desconocimiento de costumbres. “Entendemos que la gente que viene a visitar Galicia ve muchas cosas por las redes sociales y desconocen el producto. Muchas veces cuando uno va de viaje desconoce cómo se come en los sitios en los que en los que estás visitando y cuáles son las costumbres y eso te lleva a pedir cosas que a lo mejor no son todo lo correctas que entenderíamos”, asegura. A veces “si son extranjeros pueden parecer maleducados”, pero insiste en restarle importancia a un mensaje que califica de “hecho puntual” que no tiene “mayor trascendencia ni mayor importancia”.