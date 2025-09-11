COPE
Un accidente múltiple en Alfonso Molina (A Coruña) colapsa la salida de A Coruña

Es la tercera incidencia de la jornada en esta arteria de acceso a la ciudad

Retenciones en Alfonso Molina este jueves

Retenciones en Alfonso Molina este jueves

Publicado el - Actualizado

Un accidente colapsa este jueves el tráfico en la salida de la ciudad de A Coruña. En concreto, es un siniestro en el principal acceso: la avenida de Alfonso Molina.  

El siniestro, con tres o cuatro vehículos implicados, tuvo lugar a las 14:30h a la altura del Carrefour. Al menos una persona ha sido trasladada en ambulancia a un centro sanitario, según fuentes de Tráfico.

Los vehículos ocupan el carril izquierdo de la vía en un momento de mucha circulación, lo que ha causado un importante atasco. Una hora después del siniestro, la cola todavía llega a la altura de las Pajaritas.

Es la tercera incidencia registrada en Alfonso Molina este jueves de lluvias en A Coruña. En torno a las 8h de la mañana, una colisión entre dos coches ya había colapsado la avenida, en dirección entrada. Fue a la altura de la gasolinera y la Policía Local tuvo que instar a los conductores implicados a apartar los vehículos, puesto que inicialmente ocuparon el carril izquierdo, lo que saturó todavía más el tráfico.

Además, en dirección salida, un camión se averió a primera hora, a la altura del Carrefour, y ocupó parte de carril durante más de una hora. La incidencia complicó mucho la circulación, en este caso, de salida.

