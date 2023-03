400 cámaras vigilarán -y multarán- a los conductores de A Coruña

El Gran Hermano del tráfico coruñés contará con 400 ojos. El Ayuntamiento de A Coruña destinará seis millones de fondos FEDER a, entre otras cuestiones, instalar 190 cámaras de distinto tipo para vigilar la movilidad en la ciudad de A Coruña, que se sumarán a las 200 ya existentes. La iniciativa está vinculada al despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Cada vez va a ser más difícil aparcar mal sin que nos multen, porque lo detectarán desde la sala de pantallas. Desde este lunes, rebautizada como Centro Integral de Mobilidade (CIMOB), en una visita de la alcaldesa herculina, Inés Rey, que descubrió una placa y conoció a fondo la actividad de estas instalaciones situadas en la estación de buses.

MULTAS A DISTANCIA POR INVADIR CARGA Y DESCARGA

Los nuevos dispositivos, entre otras funciones, vigilarán y sancionán zonas reservadas a carga y descarga. El encargado de controlar las vías restringidas al tráfico es el agente del 092 Gustavo Sánchez. Delante de un ordenador en el que se podían ver vehículos infractores en la zona de la Avenida de la Marina, explicó que, a las cámaras "que controlan y gestionan las zonas peatonales y la doble fila" se sumarán "en breve" las reservadas a carga y descarga o "al acceso de residentes en la Ciudad Vieja".

El primer punto en el que van a funcionar estas cámaras que multan será en la zona de carga y descarga que hay entre Alfredo Vicenti y la avenida de Fisterra. En un futuro, se pondrán en marcha también en paradas de bus invadidas sistemáticamente por turismos.

Y es que parece que, si no es a base de multas, no aprendemos. Y a veces, ni eso. La Marina es peatonal desde 2016 y hoy en día, sigue habiendo cada día unos 50 coches que se cuelan en el ámbito sin estar autorizados o no respetan el horario de carga y descarga, "Las actitudes incívicas son frecuentes, cada vez menos, pero hay que ir corrigiendo este tipo de actitudes", señala el agente.

CONTROL A TIEMPO REAL... HASTA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entre los dispositivos se incorporarán unas cien cámaras que, con sistemas de inteligencia artificial y deep learning, son capaces de distinguir qué tipo de vehículo sale en la imagen o los peatones que circulan. El sistema permitirá medir los flujos de tráfico en cada momento. Ya se podía ver el funcionamento de uno de estos sistemas en el nodo de la plaza de Ourense.

Entre la información que incorpora el CIMOB está la medición de la calidad medioambiental, con 20 puntos a los que se sumarán ocho dispositivos de medición de ruido. En los próximos meses, además, estarán disponibles 88 paneles con información de tráfico a tiempo real, que se sumarán a los 19 existentes.

Además de 400 dispositivos propios, el ayuntamiento podrá obtener la información de las 37 cámaras de la Dirección General de Tráfico para tener información más precisa sobre el estado de las entradas y salidas de la ciudad. Otra de las novedades anunciadas en la visita de la alcaldesa es la puesta en marcha en A Coruña de un proyecto piloto vinculado a C-Roads,un sistema de conducción colaborativa que permite incorporar al propio vehículo información relativa a la detección de peatones, flujos de tráfico o aparcamientos.