“Valerón le fue ganando terreno a Djalminha, no lo aceptó y se fue dejando ir”

“A la hora de planificar el equipo después del año 2000 veia que no se podía aguantar Liga, Copa y Champions en el medio campo. Jesús Gil tiraba la casa por la ventana, en el sentido negativo, y pensé en Valerón. Llegaron Valerón, Capdevila y Molina. Tanto Valerón como Capdevila debían ganarse el puesto. Empezamos y Valerón se fue haciendo un hueco, no solo por su juego, también por lo buen compañero que era. Le fui dando oportunidades, alterné con Djalminha pero fue ganando más terreno. Esa fue la única razón. Si alguien piensa que tenía algo contra el, al revés. Si marcase todos los días e hiciese la labora que luego fue haciendo Valerón, hubiese jugado más. No tengo rencor a nadie. A los aficionados a veces le vale con que haga una jugada muy bonita pero no llega para todo el partido. Valerón le fue ganando el terreno a Djalminha y él no lo aceptaba. Se fue dejando ir y así no podía ser titular”. En esta reflexión de Javier Irureta sobre la competencia entre los dos medias punta, el exentrenador del Deportivo quiso dejar clara su opinión sobre el tema cuando se le preguntó por qué no tuvo más minutos el brasileño en un acto organizado por Estrella Galicia con motivo del veinte aniversario de la Liga del Deportivo.

El vasco también fue preguntado por diversas opiniones que consideran que aquel equipo pudo conseguir más títulos. Jabo considero que ganar ante dos colosos como Real Madrid o Barcelona tuvo un gran mérito: “Yo estoy orgulloso de meternos entre el Madrid y el Barcelona. Estar con esos dos equipos varios años por encima de uno o de los dos es un mérito. Probablemente no se pudo. Quizá por mi incapacidad o porque teníamos que competir en tres competiciones y hay otros equipos que están más adaptados a esas circunstancias. Rivaldo iba al Barcelona y nosotros era complicado que sacásemos un jugador de ese nivel de allí”.

Por último, también se refirió a su salida del Celta con destino a Riazor: “Dejamos al Celta en Europa, quedamos sextos. Yo sostenía que habíamos hecho una buena temporada y que habíamos entrado en Europa. No llegamos a un acuerdo. Sólo pedía dos años y ellos me decían que si al anterior le habían tenido que pagar y tal... yo respondía que mi trabajo había sido bueno y que habíamos vuelto a Europa. Me dijeron que dos años no y mi posicionamientos era así porque tenía al Dépor por detrás. Esa fue la solución y me vine al Dépor en el 98”.