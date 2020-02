Salva Ruiz tiene el alta médica y podrá estar en el Deportivo-Girona

Buenas noticias para Fernando Vázquez desde la enfermería. El entrenador blanquiazul podrá contar con Salva Ruiz en el Deportivo-Girona del próximo viernes en Riazor (21:00 horas). El lateral zurdo llevaba de baja desde el 19 de enero, cuando se lesionó en el compromiso frente al Cádiz. Padeció una rotura de fibras en el músculo semimembranoso de la pierna izquierda. Lleva varios días trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y mañana estará en disposición de entrar en la lista de convocados si el técnico lo considera oportuno.

La única ausencia segura ante el cuadro catalán será la de Beauvue. El atacante de Guadalupe ya no pudo jugar vestirse de corto contra el Alcorcón en Santo Domingo. Está con molestias físicas y no ha saltado al césped en toda la semana. En cuanto a Dani Giménez, sigue mejorando de su lesión de pubis y hoy realizó algunos ejercicios con el resto de los porteros. Pese a no estar al cien por cien, el gallego será el meta titular.

PENDIENTE DE MERINO

El delantero vasco puede recibir el alta médica en la sesión de mañana. No estuvo en Alcorcón por una pequeña rotura de fibras pero sus sensaciones son positivas y se entrena bien desde el pasado lunes. Merino lleva cuatro goles en las cuatros jornadas que ha vestido la camiseta blanquiazul.

El Dépor acumula siete victorias seguidas y Fernando Vázquez sueña con superar el récord de Oltra, que consiguió nueve triunfos en Segunda División en la temporada 2011-2012, con un equipo con nombres como Valerón, Colotto o Guardado, y que terminó logrando la mejor puntuación histórica de la competición.