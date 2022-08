Raúl García vuelve al club que ama: "El Dépor no entiende de categorías"

A Coruña, 4 ago (EFE).- El lateral izquierdo Raúl García regresa al Deportivo, el club que "ama", cedido por el Valladolid, con el que amplió contrato antes de regresar a su "casa", al equipo en el que completó su formación antes de iniciar una carrera que le llevó a conjuntos como Almería, Getafe o Alavés.



"Estoy muy feliz porque son muchos años, muchos equipos, muchas ciudades y kilómetros recorridos. Es volver a casa, a los inicios y es muy bonito. Tenemos un objetivo claro, importante, que espero llegar a cumplir", declaró en su presentación en alusión al ascenso a LaLiga SmartBank.



El ya veterano futbolista salió del Deportivo hace más de una década para “coger experiencia y madurez”, pero lo que no ha cambiado son "las ganas" de jugar con la camiseta blanquiazul: "tengo las mismas o quizás más que cuando me fui".



"Al final cuando uno siente al club y siente los colores siempre es más especial. Gusta jugar aquí y estoy feliz por que se haya conseguido hacer realidad esta vuelta. En el día a día, se me está viendo la felicidad que transmito", señaló.



La temporada pasada ascendió con el Valladolid a LaLiga Santander y ahora, tras haber ampliado su contrato por una campaña con los pucelanos, intentará subir una categoría con el Dépor.



"Es un paso hacia abajo en lo deportivo pero el Dépor no entiende de categorías. Cuando lo sientes, te da igual dónde esté. Quiero ayudar, devolver al Dépor a donde merece. En cuanto a ese sentimiento de haber perdido categorías, no lo siento así, vuelvo a casa, al club que amo y espero poder darlo todo", declaró. EFE