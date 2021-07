Quiles: “Me ha sorprendido el nivel de los juveniles”

Alberto Quiles, delantero llegado desde el Recreativo de Huelva, destacó la calidad de los futbolistas del Juvenil A del Deportivo que están actualmente realizando la pretemporada con el primer equipo. “Me ha sorprendido el nivel de los juveniles, porque sí que vi los partidos por la tele, pero ahora entrenando con ellos se ve que tienen una calidad y que están preparados para incluso poder jugar con nosotros. Son jóvenes, pero tienen mucha calidad, mucha fuerza y eso sí que me ha sorprendido la verdad”, confesó el andaluz.

El atacante de 26 años ha firmado por dos temporadas con el club herculino y ya se siente muy cómodo con el equipo y la ciudad. “Creo que el tema de las instalaciones me parece que es un club que tiene una ciudad deportiva increíble. El estadio, que lo vi en los reconocimientos médicos, me impresionó mucho, nunca lo había visto. Y estoy súper feliz con la ciudad y con la gente. Ayer, en el día libre, también estuve un poco visitando y muy contento”, declaró.

Con respecto a sus características como delantero, Quiles explicó: “A mí no me gusta mucho el calificarme fuera del campo. Me gustaría que lo vieseis y poco a poco lo iréis viendo en los partidos de pretemporada y en Liga. A Quiles le gusta mucho el tener balón, el estar en contacto con el balón, sentirse a gusto e intentaré meter goles también, que para eso estoy aquí y nada más, con muchas ganas”, apuntó.

El Deportivo de La Coruña intentará volver al fútbol profesional, tras el proyecto fallido de la campaña pasada. “Sabemos lo que significa este club, sabemos que el club merece estar en otra categoría, pero la realidad es que ahora está en Primera de la Federación y que tenemos que luchar, correr y que trabajar porque esta categoría es jodida”, finalizó.